美銀料明年香港新股集資額增至150億美元　續予港交所買入評級

美銀發表報告指出，由於更多中資企業來港上市，估計明年香港新股市場集資額將會提升，將由今年的110億美元，增至150億美元。



今年4月內地公布5項支持香港資本市場措施，包括支持內地龍頭企業來港上市，擴大滬深港通下股票ETF規模﹑將REITs納入滬深港通等。美銀指出內地已兌現大部份承諾，香港新股市場在今年下半年亦見增長，可是未看到更多資金流入的支持，這對香港等流通較低的市場是重要。因此來自中國的進一步支持為港交所（0388）在明年的關鍵。

美銀指，新上市股份貢獻港交所的直接收入雖然不到總收入的2%，但大型IPO可以吸引資金流入及改善流動性。雖然外資可能會透過互聯互通購買寧德時代及其他大型A股，但以港元計價的股票具有降低貨幣風險及外匯成本的優點。

料明年港股市場日均成交1300億元

該行指，香港的市場流通比率通常在70%至80%，並在2024年增至95%，主因受惠第四季成交額急升。美銀預期，港股2025年的日均成交假設為1,300億元，按年維持不變。雖然尚未推出的南向人民幣櫃檯計劃可以提供幫助，但中國對股市的立場以及充滿不確定性的利率變化是更重要的關鍵驅動因素。

美銀維持港交所目標價349元及「買入」評級，因為相信新的IPO可以支持港交所的收入及盈利。