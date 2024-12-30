股神巴菲特年底掃貨　旗下巴郡斥資逾5億美元　加倉呢幾家公司

2025新的一年到來之際，被視為華爾街「先知」﹑有「股神」之稱的巴菲特又有新行動。巴菲特旗下﹑今年猛囤現金的巴郡最近出手加倉了三家公司：Sirius XM、VeriSign和西方石油，合計價值約5.63億美元。



有趣的是，這三家公司今年股價差強人意。

這讓人不禁懷疑，股神趁着年底，是不是要出手抄底了。

巴菲特最新動作

最近，巴郡購買了約4.05億美元的西方石油公司、1.13億美元的 Sirius XM 和約4,500萬美元的 VeriSign。巴郡對三隻股票中的持倉為：

持有西方石油2.642億股，佔該公司股份的28.2%，佔巴郡投資組合的4.2%。

持有1.175億股Sirius XM，佔公司股份的 34.6%，佔巴郡投資組合的 0.9%。

持有1,300 萬股VeriSign，佔公司股份的 13.6%，佔巴郡投資組合的 0.9%。

值得一提的是，由於油價下跌和2025年石油前景黯淡，西方石油公司正深陷困境。

Sirius XM的市場表現也差強人意，VeriSign 因監管問題以及對其市場和未來增長的質疑而表現不佳。

巴郡（Berkshire Hathaway）主席巴菲特（Warren Buffet）2024年5月3日在內布拉斯加州（Nebraska）奧馬哈市（Omaha）出席巴郡年度股東大會。（Reuters）

但據SEC披露的文件，隨着加大對網際網絡網域註冊公司VeriSign的投資，巴郡已成為其最大股東。

自12月20日開始，公司開始陸續買入VeriSign股票。上周，巴郡又斥資進一步增持該公司股票。目前，巴郡持有VeriSign的股份市值接近27億美元。

此外，巴郡還一直在大舉購買衞星廣播公司SiriusXM 股票，在上周增持後其持股量達到 1.175億股，價值約35億美元。

除了VeriSign、SiriusXM外，股神時隔近6個月又加倉了西方石油。近日巴郡斥資超4億美元加碼西方石油的股票。增持後，對該股的持股比例上升至約28.2%。

蘋果是巴郡投資組合中最大持倉。

雖然股神增持了西方石油，但持倉佔比仍低。目前，西方石油是巴郡第六大持倉股，落後於蘋果、美國運通、美國銀行、可口可樂和雪佛龍。

綜合來看，股神的持倉還是三大塊：零售、金融、能源。

猛囤現金之後過去兩年股神一直是股票的淨賣家。數據顯示，兩年內巴郡的股票淨銷售額達到1662.2億美元。

今年來，巴菲特也幾乎全年都在囤積現金。截至2024年第三季度末，巴郡擁有超過3,200億美元的現金和短期國庫券，達到歷史之最。

此前，巴菲特已經出售了數十億美元的蘋果和美國銀行股票。儘管巴菲特曾稱蘋果是世界上「最好的企業」，但他在今年一、二季度大幅砍倉後，三季度仍出售了1億股蘋果股票，伯克希爾的持股量減少了25%。截至9月30日，蘋果仍是該公司最大的持股。但巴菲特在過去四個季度中已出售了超過6.15 億股蘋果股票。而對於這番操作，市場上猜測聲四起。

一些人認為他可能對股市崩盤持謹慎態度，也有人認為可能在等待在合適的時機以合適的價值進行收購。

此次巴菲特加倉三家公司，或有可能開始看到買入機會。

上個月特朗普在總統大選中獲勝後 ，股市飆升至歷史新高，但過去幾周波動加劇。道瓊斯工業平均指數近期出現連續10天下跌，標準普爾500指數上週也下跌超過2%。這或許抹去了市場的部分泡沫。