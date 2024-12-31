美股｜道指收跌418點　納指及標指跌逾1%　中概股指數挫1.9%

美國國債孳息率上揚，以及投資者於年末沽出股票以鎖定獲利等因素影響，美股於周一（12月30日）下挫，道指最多曾瀉728點，其後跌幅收窄。道指至收市跌418點，納指與標指均跌逾1%。其中，Tesla至收市跌3.3%，波音則曾瀉5.8%後跌幅收窄。



2024年12月10日，交易員在美國紐約市紐約證券交易所（NYSE）的交易大廳工作。（Reuters）

阿里巴巴跌逾1% 恒指夜市低水57點

道指收市報42,573.73點，跌418.48點或0.97%；納指收報19,486.78點，跌235.25點或1.19%。標普500指數報5,906.94點，跌63.90點或1.07%。

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，收市跌1.90%。其中，阿里巴巴跌1.08%，小鵬汽車挫6.06%。恒指夜市期指收報19,984點，跌33點，較恒指收市20,041點，低水57點，成交8,984張。

特斯拉Tesla：圖為2024年3月28日，在英國倫敦ExCeL倫敦國際會展中心舉行的Everything Electric展覽會場，內有特斯拉（Tesla）的標誌展示出來。（Reuters）

Nvidia逆市升0.35% Tesla挫3.3% 波音曾瀉5.8%

美股七雄當中，僅AI晶片龍頭Nvidia逆市升0.35%。其他包括：Tesla挫3.30%、Meta挫1.43%、蘋果跌1.33%、微軟跌1.32%、Amazon挫1.09%，Google母公司Alphabet亦跌0.79%。

受濟州航空公司空難影響，波音股價曾跌5.8%，至收市縮窄至跌2.31%。另外，晶片公司博通（Broadcom）同日亦跌2.55% 。

隨著比特幣（Bitcoin）價格一度回落，加密貨幣股下跌，包括 Microstrategy跌8.19%、Coinbase挫3.82%、MARA跌6.24%。

韓國濟州航空一架波音客機29日上午墜毀，機上181人除兩人獲救外全數罹難。（路透社）

全國哀悼卡特離世 1月9日美股休市

另外，美國前總統卡特（Jimmy Carter）去世，總統拜登（Joe Biden）宣布1月9日為全國哀悼日，美股當天將休市。

美元：路透社2011年8月2日在日本東京拍攝設計圖片中，可見多張面額為100美元的鈔票。（Reuters）

美元兌日圓跌穿157 油價升逾0.3% 現貨金價下跌

美元在周一上揚。衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，在匯市尾市報108.13，升幅0.13%。 美元兌日圓則下跌，於匯市尾市報156.99，跌幅0.53%；日內低見156.68。

油價造好。紐約原油期貨每桶收報70.99美元，升0.39美元或0.55%。倫敦布蘭特期油收報74.39美元，升0.22美元或0.30%。

金價下跌，現貨黃金每盎司最新報2,608.98美元，跌幅0.42%；日內最低為2,596.20美元，跌幅達0.91%。

據CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報94,779.19美元、24小時內升1.12%。