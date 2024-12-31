內地車企將爆減價戰　小鵬汽車CEO料1月開始　吉利﹕要打技術戰

內地有車企針對個別型號減價至不足10萬元人民幣，外界關注一場減價戰即將觸發。小鵬汽車（9868）董事長及首席執行官何小鵬更揚言，2025年的市場競爭一定會更加激烈，預測價格戰會從1月開始點燃。



不過吉利汽車（0175）母公司吉利控股董事長李書福於公司新年致詞中明言，不簡單地打價格戰，而是要長期堅持打技術戰、品質戰、品牌戰、服務戰，以及企業的道德戰，這是吉利的基本經營理念。



何小鵬於開年內部信指出，2024年是很難忘的一年，經歷過上半年的所謂至暗時刻，也體驗過下半年連續4次打破歷史紀錄的高光時刻。對於2025年展望，則預期市場競爭一定會更加激烈，預測價格戰會從1月開始點燃。雖然新能源汽車滲透率有望持續走高，但極致的成本控制及配置的同質化，會引發更激烈的競爭，而缺乏智能化，沒有全面研發和市場能力等核心競爭力的車企將失去持續發展的機會。

他稱，明年計劃推出多款全面搭載小鵬AI體系技術的全新車型，全年幾乎每季都有重磅新品和改款與大家見面。其中有幾款新品是公司數年磨一劍的「大殺器」，技術實力放眼整個行業沒有對手。面對未來3年，小鵬汽車在清晰的產品圖譜上做精做少，做差異，做全球是核心策略，這些最強的「彈藥」加上體系化作戰能力，是小鵬汽車殺出淘汰賽，進入晉級賽的堅強後盾。

小鵬明年或增聘逾6000員工

何小鵬又透露，明年將進一步擴大招聘規模，招聘員工將超過6,000人，持續踐行社會責任與使命擔當。

吉利汽車創辦人李書福。（視覺中國）

對於車企價格戰，李書福指出以《穿越周期 穩健篤行》為題的2025新年致詞，強調必須旗幟鮮明地反對內捲式惡性競爭，態度明確地堅守吉利企業核心價值觀，全面落實ESG本質要求，不玩小聰明，不搞投機取巧，不搞大躍進式的惡性發展，不追求短期銷量目標，放眼長遠，堅持長期主義。

吉利﹕全面落實ESG本質要求

他認為，無論世界怎麽變，集團都永遠不能放棄這個理念，只有這樣才能走向更加成功的明天。

他並說，吉利是一家全球型企業，如何面對現實，抓住機遇迎接挑戰，這是吉利必須要回答的戰略問題。