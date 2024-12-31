恒生指數洗頹風年內累升3000點　小米飆逾倍稱王　百威瀉49%最傷

今日（31日）為2024年最後一個交易日，港股只得半日市。在消費股及能源股帶動下，恒生指數以18點升幅，告別2024年。綜觀全年恒指勁升3,012點或17.7%，一洗2021至2023年間，連續3年低收的局面。



年內恒指上下波幅8447點

回顧2024年，港股走勢可謂波折重重。在今年1月下旬時曾低見14794點，為全年低位。其後在內地連番公布財政及貨幣政策措施，以及內地財金部門公布新針對資本市場指導文件，推動港股反彈，於年內更一度高見23241點，即全年上下波幅達8,447點。及至年底大市走勢似大局已定，主要2萬點附近徘徊，最終成功以2萬點以上收市。

小米在年內累升逾倍，為今年表現最佳的恒指成份股。（小米官網）

小米年內升幅逾倍稱王

港股今年復勇，科技股可謂功不可沒。在今年恒指升幅首5名中，科技股已佔其中3隻。年內累升1.2倍的小米（1810），更是全年藍籌升幅王。至於重磅股之一的美團（3690），年內升幅達85%，為今年升幅榜的第3名。

騰訊年內累升42%

雖然騰訊（0700）﹑阿里（9988）及滙豐（0005）於年內表現，遠不及小米及美團，但是前3者於年內分別錄得42%﹑11.4%及25.1%升幅，既為恒指升幅帶來一定動力，同時亦為投資者帶來不俗的回報。

百威股價年內累跌近49%，為表現最差藍籌股。

百威累跌近49%表現最失色

不過並非所有成份股均錄得升幅，與內需及消費相關的成份股今年表現疲弱。4隻成份股於年內累跌逾40%，當中百威（1876）為全年表現最差成份股，累跌48.8%，周大福（1929）挫42.1%。在內地擁有多何商場項目的恒隆地產（0101），全年下跌42.7%，為今年內表現第2差的成份股。

新世界遭剔出成份股

值得一提地產股為今年表現失色的行業之一。縱使美國從今年9月起累減息1厘，香港銀行亦跟隨，合共減息0.625厘。以及政府已全面撤除針對樓市需求的調控措施，可是年內樓價仍錄得逾6%跌幅。為求銷售較暢順，發展商只得減價去貨，最終反映在股價上。其中於年內累跌逾57%的老牌地產股新世界（0017），更再次被剔出藍籌股行列。

新世界股價年內累跌57%，並被剔出恒指成份股。圖為中環皇后大道中16-18號新世界大廈。（黃偉民攝）

新東方及快手雙雙染藍

除剔出新世界外，恒指亦納入新的成份股。新東方（9901）及快手（1024）同於12月9日晉身成份股，惟2隻藍籌新貴年內跑輸大市，分別跌10.65%及21.9%。