華晨中國與TCL設合資企業　於中國從事智能座艙及顯示器組件業務

華晨中國(1114)宣佈，於2024年12月31日，瀋陽金盃汽車工業控股有限公司("金盃汽控")與TCL恆時天瑞投資(寧波)有限公司("TCL寧波")訂立合資協議，內容有關成立一間合資企業以於中國從事開發及製造智能座艙及顯示器組件業務。該合資企業將主要專注於開發人工智能軟件、提供雲計算裝備技術服務、信息系統集成服務、技術諮詢服務、軟件外包服務以及銷售智能製造解決方案、汽車軟硬件及電子零部件等。

根據合資協議，該合資企業於成立後將由金盃汽控及TCL寧波分別持有各50%權益。該合資企業之資本承擔總額將為人民幣14億元，其中人民幣7億元將由金盃汽控以現金出資，而人民幣7億元將由TCL寧波部分以現金及部分以注入資產方式出資。資本承擔金額乃經訂約各方公平磋商後釐定，當中已考慮該合資企業資本開支及營運所須之估計初期營運資金。集團擬以內部資源為向該合資企業之出資提供資金。

華晨中國又指，依循公司擴展至智能汽車解決方案之業務策略，公司現正尋求開發智能駕駛及座艙整合服務，並將之融入其汽車之中，以提升功能及為駕駛者營造更佳體驗。公司已確定TCL實業控股股份有限公司("TCL")為消費電子產品之領先開發商及製造商，為非常合適之夥伴，共同開發智能電子零部件及系統，以整合至集團旗下汽車及銷售予第三方。公司預料該合資企業將有助進一步推動集團發展，長遠可為集團帶來穩定及可持續增長。