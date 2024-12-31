特斯拉上海儲能超級工廠開始試產　料明年初正式量產

撰文：格隆匯
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特斯拉對外宣佈，12月27日，特斯拉上海儲能超級工廠項目順利通過竣工驗收，從5月開工到竣工僅耗時7個月。

工廠已開始試生產，預計明年初正式量產。

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