雷軍新年願望﹕今年小米汽車目標交付30萬輛　仲有呢個個人目標！

2024年的最後一天，小米創始人、董事長兼CEO雷軍在小米汽車工廠舉辦跨年直播。這也是雷軍的第一次跨年直播，從晚上8點開始，持續了四個半小時。



值得關注的是，在直播的最後環節雷軍的現場直接接入了B站跨年晚會，還發送了“Are you OK”的彈幕。同時，雷軍分享了自己2025年的新年願望：第一，2025年交付30萬輛車；第二，能有時間去更多地方看看美景、嚐嚐美食，順便測測汽車；第三，好好健身，打算在健身房打卡100次。

2025年大目標：小米汽車目標交付30萬台

在直播中，雷軍表示，2024年小米汽車已經交付超過了13.5萬輛，還立下了新年第一個Flag——

計劃2025年交付目標為30萬輛。

可能很多朋友們不太瞭解車廠，很多車企可能幹了十幾年銷量都沒有超過30萬輛。哪怕今天干得最出色的車廠比亞迪，也是用了10年時間才過30萬輛，而且4、50萬輛可能用了19年時間。所以過30萬輛絕對不是一個輕鬆的指標，我看今天晚上理想的年交付過了50萬輛，祝賀理想同學，很了不起，很值得我們羨慕和學習。

雷軍在直播中介紹，他在2024年年初就曾調研過業內人士對於小米SU7未來銷量的情況，大部分都表示不看好小米SU7，覺得有2000輛的月銷量就不錯了。

在如此巨大的壓力之下，雷軍還是定下了7萬輛的目標，供應鏈的備料定在7.6萬輛，誰也沒有預料到小米SU7能夠如此火爆。

據悉，2024年3月小米SU7正式發佈，4月起開始交付。12月28日，小米汽車宣佈，小米SU7全年交付量超過了13萬輛，已經順利完成所有全年目標，也獲得了超預期的成績與口碑。

雷軍在直播中透露，2024年小米汽車交付量已超過了13.5萬輛，汽車門店在全國覆蓋了58個城市，已經開業的門店超過了200家。此外，小米SU7 Ultra將在三月上市，小米YU7將在六七月上市。

談小米股價、闢謠「100多億造車」

關於小米汽車，雷軍在直播中還辟謠了只花100多億元（人民幣‧下同）就把車造出來。

雷軍表示﹕「這真的是個誤解，我們在汽車研發花了130多億，其實我們有工廠建設，一萬多人的工資費用，我們到現在大概花了300個億左右。」

此外，雷軍還稱，因為有幸是李斌和何小鵬的早期投資者，所以他知道造車有多難，沒有任何僥倖心理，沒有想走任何捷徑、偷奸耍滑，希望大家能尊重產業規律，「不要神話雷軍，神話小米。」

2024年4月25日，北京車展，小米首席執行官雷軍在新聞發布會上發表講話。（澎湃新聞）

無論是成功的創業者還是失敗的創業者，都是值得尊重的。

對於近期熱門的極越汽車事件，雷軍回應稱，這段時間看到不少公司遇到困難。我也希望大家，多留一點錢給員工，不要到山窮水盡的時候，才把問題跟員工講出來，跟股東講出來，我覺得大家留一點餘量。

「我覺得創業是一件很艱難的事情，作為創業者，作為CEO，我覺得還是要把困難和問題多考慮一些。」

關於小米的發展，雷軍表示，2022年小米業績首次出現下滑，而且一下滑就是15%，2023年又下滑了3%。

股價也從30多一路跌到8塊多，「我也很無奈啊。」

雷軍常常用一句話安慰自己：「年年難過年年過，一年過下來還不錯。」

而對於今年，雷軍做了一個總結，苦盡甘來，夢想成真。他認為，要保持樂觀，永遠相信美好的事情一定會發生。

小米集團最新財報顯示，今年第三季度，小米集團實現總收入925億元，同比增長30.5%；實現經調整淨利潤63億元，同比增長4.4%。第三季度，小米智能電動汽車等創新業務收入97億元，毛利率環比提升1.7個百分點達17.1%，淨虧損持續收窄至15億元。

截至目前，小米集團股價為34.5港元，最新總市值8658億港元。