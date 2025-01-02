蛇年換新鈔｜滙豐渣打及中銀1月14日起提供換鈔服務　3招便利市民

農曆新年將至，相信不少讀者已開始辦年貨準備過年，到銀行換鈔封利是為自然動作之一。金管局及三間發鈔銀行（滙豐銀行、渣打（香港）及中銀（香港））今日（1月2日）宣布，三間發鈔銀行的分行將於1月14日（星期二）至1月28日（星期二）提供新鈔及「迎新鈔」供市民兌換。「迎新鈔」即雖舊仍簇新的鈔票，適合作封利是之用。



金管局鼓勵市民利用電子支付方式，包括透過網上或手機銀行使用「轉數快」或其他電子錢包提供的服務派發利是。派發電子利是簡單方便，又可以減少實體利是封和鈔票的用量，有助推動可持續發展。主要銀行和電子支付營運商會推出不同的推廣計劃，鼓勵市民派發電子利是。市民可留意銀行和營運商公布有關計劃的詳情。

為方便市民換鈔，三間發鈔銀行會採取適當的措施，包括：

(1)於提供換鈔服務的首3天，即1月14日（星期二）至1月16日（星期四），提早營業時間至早上9時，及指定上述的額外營業時段（即早上8時至9時）專門用作提供換鈔服務；

(2)於1月7日（星期二）起提供網上預約兌換新鈔及「迎新鈔」服務，發鈔銀行會於下周內公布有關服務詳情；及

(3)實施人流管理措施，例如在有需要時向排隊輪候的市民派籌及作出分流安排。

金管局建議需要使用現金派利是的市民，在前往銀行換鈔前，可以先查看家中是否仍有剩餘的新鈔或「迎新鈔」。此外，三間發鈔銀行會確保整個換鈔服務期間的新鈔及「迎新鈔」供應，市民無需在服務開首數天趕往兌換。

中銀將設兌換新鈔專窗

中銀指出由1月14日起，中銀香港各分行將提供新鈔及「迎新鈔」兌換服務，設有兌換新鈔專窗，以及提供總值3,000元的「新鈔標準裝」，包括100張20元及20張50元新鈔供市民兌換。為縮短輪候時間，客戶及市民可從1月7日起透過手機銀行及本行網頁預約「新鈔標準裝」及「迎新鈔」。此外，中銀分行將在1月14日至16日期間，提前1小時於早上 8 時營業，並設有派籌登記安排，專門提供換鈔服務。

中銀香港BoC Pay今年將繼續提供「Phone 利是」服務，更特別聯乘海洋公園推出一系列人見人愛的熊貓主題電子利是封，鼓勵市民以更便捷環保的方式派發利是。客戶每次可同時發出10封電子利是，與親友分享新春喜悅之餘更可賺取積分，派得愈多，獎賞愈多，更有機會參與積分大抽獎！