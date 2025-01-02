上商委任星展前董事總經理林永德　為候任行政總裁

上海商業銀行宣佈，委任林永德為候任行政總裁，於今日（2日）生效。林永德將與現任行政總裁馬志文進行交接後出任行政總裁，而其後馬志文將繼續擔任該行董事會董事。



董事長李慶言表示，歡迎林永德加入並帶領本行，又指出對方是一位出色的銀行家，具備豐富的經驗，將進一步引領本行迎接下一階段的業務、數碼轉型和可持續發展。

林永德是一位資深的銀行家，擁有近 30 年的銀行經驗，涵蓋香港及中國內地的企業及商業銀行、環球銀行、零售銀行、信貸風險管理、貿易服務及債務資本市場。加入該行前，其於星展銀行（香港）有限公司出任董事總經理兼企業及機構銀行總監。

候任行政總裁林永德表示，上海商業銀行在企業、中小型企業及高淨值客戶等市場上建立及保持優勢，在客戶中具備良好的聲譽。他期待與該行團隊合作，推動該行的持續發展，並建基於專業知識，以維持為客戶、持份者和社區增值的長期願景，走向未來。

林永德現為香港房屋協會監事會委員、審核委員會委員兼財務委員會委員、香港房屋委員會資金管理附屬小組委員會委員、六廠紡織文化藝術館董事會成員，以及香港科技大學商學院職業發展顧問委員會委員。