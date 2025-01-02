許正宇︰新資本投資者入境計劃　錄逾750宗申請　涉逾220億投資額

在2025年新年伊始之際，財庫局局長許正宇發表網誌，總結2024年成果，他指出過去一年，當局著力捕捉環球市場新興機遇，在可持續金融、人工智能應用、資產及財富管理、金融市場改革創新等不同領域全力推動關鍵措施，展現了香港在全球不穩定環境下的韌性與活力，取得不少成果。

其中，許正宇表示，「新資本投資者入境計劃」自推出以來成效顯著，當局已接獲逾750宗「新資本投資者入境計劃」申請，預計可為本港帶來逾220億港元投資，當局未來將優化計劃安排，容許通過申請人全資擁有的合資格私人公司進行投資，以求與吸引在港設立家族辦公室達到協同效應。另外，財庫局建議優化私募基金的附帶權益稅務安排，取消門檻回報率要求，簡化行政程序，為基金管理人提供更大靈活性，以吸引更多私募基金在港設立業務。

另外，該局建議優化目前向資產及財富管理業提供的稅務優惠，包括拓寬基金定義，將退休基金及捐贈基金納入稅務豁免範圍，並新增碳排放衍生工具、保險相連證券、貸款及私募債權投資、虛擬資產等作為合資格資產類別，吸引更多國際資金流入香港。

展望2025年，當局將繼續以創新思維推動政策改革，進一步鞏固香港的競爭優勢，實現更高水平發展。