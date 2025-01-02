女董事令｜港交所﹕85家香港上市公司無女董事　逾百公司上月衝刺

被稱為「女董事令」的性別多元化董事會規定在今年嚴格執行。港交所（0388）指出截至去年12月底，在2,650間香港上市公司中，有85間上市公司的董事會內並無女性董事，大部份屬於暫時偏離規定﹕即在過渡期已委任女性董事，或有關董事已離職卻未能委任新董事。另有15間上市公司長期停牌。



撇除上述股份，港交所指出，僅有12家公司從未符合過董事性別多元化規定，相關公司大部分已刊發公告，解釋違反規定的原因，以及如何滿足規定的計劃和時間表。

港交所補充，97%已符合董事性別多元化規定的公司之中，逾4成公司有多於一名女性董事。換言之，董事會僅有一名女性的上市公司，佔比超過一半。

據獨立股評人David Webb網站數據顯示，截至11月底，尚有241間公司未有女董事，即有逾100間公司趕於去年底限期前衝刺符合「女董事令」。

港交所2022年起要求，香港上市發行人董事會有不能由單一性別人士組成，並給予上市公司三年的過渡期以符合相關規定。

港交所上市主管伍潔鏇表示﹕「樂見絕大部分香港上市公司在過去幾年一直努力提升董事會的多元性，並新聘了數百名女性董事。我們相信，這一變化只是企業文化邁向多元的一個起點，多元化的理念可以由性別多元逐步拓展至其他範疇。董事會的多元化將可以帶動整個企業工作環境的多元發展，並最終成為企業文化的一部分。我們相信，2025年將會是帶來改變的一年。」