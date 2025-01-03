未來10年支出達1650億　消息︰港鐵硏不同融資渠道解決現金流問題

樓市下跌，息口上升，對地產商帶來壓力，而賣地成績遜色，令港鐵﹙0066﹚面對雙重挑戰。本地傳媒引述接近港鐵消息人士透露，未來10年港鐵有高達1,650億元支出，現金流壓力大增。消息人士指出，港鐵正計劃透過不同的融資渠道來解決現金流問題，不排除出售商場或發債。

消息人士又指，目前港鐵的乘客量僅恢復至疫情前九成。與此同時，港人北上，面對過境口岸增加分薄了客源，東鐵線去落馬洲的客流量只恢復至疫情前八成多。

港鐵現報26.6元，微升0.2%。

港鐵未來10年支出達1650億，消息指公司硏不同融資渠道解決現金流問題。（羅日昇攝）

7年間須投資逾千億 發展多個新鐵路項目

港鐵早前宣布於2023至27年4年間，港鐵鐵路資產更新及保養，已須投入650億元。同時，2027至2034年7年間，又會投資超過1,000億元發展多個新鐵路項目，包括小蠔灣站、東涌線延線、東鐵線古洞站、屯門南延線、洪水橋站及北環線等。上述1,000億還未計北環線及南港島綫西段的投資。

據港鐵中期業績報告，港鐵去年上半年賺60.44億元，按年升44.7%。負債方面，於今年6月底，集團負債總額（包括貸款及其他負債以及短期貸款）為704.18億元，較2023年12月31日的負債總額增加18.4%或109.27億元。截至2024年6月30日止六個月，集團帶息借貸的加權平均借貸成本為年率3.8%，較2023年同期上升0.5個百分點。

於2024年6月30日，港鐵淨負債權益比率為27.5%，較2023年12月31日的26.5%增加1.0個百分點，主要由於新鐵路項目的資本性開支以致淨負債增加。