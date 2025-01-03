GUM料強積金上半年回報4至5%　首選美股次選港股　避押注單一市場

GUM數據顯示，強積金2024年回報逾9%，人均賺22869港元，為2020年疫情後人均賺取最多的一年。當中表現最佳的為美股基金，回報達23.2%，其次為日股，也有逾20%，港股排行第三，有20%。



美國關稅威脅對港股影響或有限

展望2025年強積金表現，GUM 常務董事陳銳隆表示，各基金中會首選美股基金，其次為港股。參考美國總統特朗普第一次上台首六個月美股表現佳，預計今年上半年美股也有望錄得約10%回報。港股方面，內地政府有望推動落實支持政策，有利港股走勢，料上半年能夠錄得5%回報。

若以目前強積金資產配置，即美股基金佔比25%及港股21%等來計算，預計今年上半年強積金整體回報能夠有4至5%。但成員也需要留意地緣政治及中美經濟活動等走向，並避免集中於單一市場。

GUM料強積金上半年錄正回報4至5%。（資料圖片）

高風險投資者可配置80%資產予股票基金

對於特朗普揚言上台後徵收中國關稅60%，陳銳隆認為，對於港股影響影響可能有限，美國上半年需要忙於處理內政及外交事務，後者可能需要中國協助，中美關係有望好轉，而人民幣也預計將會有適度貶值，來對沖相關影響。

他指出，對於高風險投資者來說，今年會建議配置美股及中港股市基金，資產中80%可配置於股票基金。至於低風險投資者，則建議可以將80%資產，配置於保守基金，因債券市場受到聯儲局減息口峰及經濟數據，而料將繼續波動。保守基金去年錄得正回報3.6%。

對於特朗普揚言上台後徵收中國關稅60%，陳銳隆認為，對於港股影響影響可能有限。（Reuters）

懶人基金去年回報達10%

至於中風險投資者，則可配置預設投資策略-核心累積基金，來分散風險。該基金美股投資佔比較高，去年錄得正回報達10%。

GUM 策略及投資分析師雲天輝表示，強積金資金轉換去年按年增近39%至463億港元，反映成員管理趨於積極。當中美國股票基金吸金最多178億港元，佔轉換金額38%，其次流入為預設投資策略-核心累積基金。而淨流出最多的是中港股票基金，及股票佔比較高的混合資產基金。