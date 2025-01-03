銀行停推定息按揭　專家剖析原因　星之谷料銀行改用其他招吸客

大型銀行早前推出定息按揭計劃吸客，但在港銀積極下調港元最優惠利率(P)下，目前所有定息按揭計劃已完結。

星之谷︰申請人數不算踴躍

就銀行決定停止去年9月推出的定息按揭，星之谷按揭轉介行政總裁莊錦輝透露，業內人士表示申請人數不算踴躍，有銀行只有約20名客戶採用計劃，反映定息按揭計劃對客戶欠缺吸引力。

他進一步解釋指，定息按揭利率介乎3.15%至3.35%，而當前港銀的減息速度進取，浮息按揭實際按息僅3.5%，並預計今年會繼續下調，當浮息與定息利率差距不斷收窄，貸款人更傾向於選擇靈活的浮息按揭。另外，定息按揭對貸款人入息要求較高，又沒有按揭回贈及按揭儲蓄掛鈎戶口，進一步削弱定息按揭的吸引力。

莊錦輝又稱，定息按揭一直不是市場主流，相信銀行未必會再更新定息計劃，反而會從其他方面着手，例如調整按揭回贈及浮息利率，去吸引客人。

中原按揭董事總經理王美鳳。﹙資料圖片﹚

王美鳳︰H按為主流按揭計劃

中原按揭董事總經理王美鳳表示根據金管局住宅按揭統計，自9月銀行推出定按後，10月份新批按揭定按比例由0%升至僅1.8%，而11月份已降至0.9%，而自從銀行加快提早於9月起啟動減息周期，根據中原按揭客戶申請個案，11月及12月份期間，已再沒有客戶申請定按計劃。現時市場上H按為主流按揭計劃，使用率持續在9成以上。

她分析稱，有關定按申請量甚低的原因有三。一是，銀行去年加快減P早於市場預期，令市場按息由4.125%已降至3.5%，按息加快和定息率3.15%至3.25%收窄，加上減息周期料及至2026年或之後，用家感覺使用定息按揭或會抹煞未來的減息效果；二是，定息按揭沒有提供現金回贈，而近月不少銀行稍為上調現金回贈至介乎0.3%至0.8%為主，變相令H按的首年淨按息在計及回贈後推低至3.2%至2.7%不等。

三是，定息按揭沒有提供mortgage link 按揭存款相連優惠- 由於H按按普遍提供mortgage link 按揭存款相連優惠，提供高存息3.5%，用家將儲蓄或資金存放於戶口便可以高存息回報抵銷按揭利息支出，變相再進一步推低淨按揭利息，而這項優惠定息按揭並沒有提供，故此亦令定按減低吸引力。