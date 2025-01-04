2024年中概股IPO市場回顧　納斯達克成為赴美上市熱門之選

據Stock analysis數據，2024年，美股市場共有225家來自全球各地的企業在美國IPO上市，相比2023年（154家）及2022年（181家）有所增加，但仍遠不及2020年和2021年的盛況。



分月份來看，2024年10月美股IPO上市企業數量最多，達到34家；上市企業數量較少的是3月份，僅12家企業上市。

中概股選擇赴美上市

具體來看，2024年美股市場迎來了冷鏈物流巨頭Lineage、旅遊服務公司Viking、安踏（2020）分拆的高端品牌組合亞瑪芬體育等大型IPO上市。

其中，Lineage、Viking、亞瑪芬體育的融資額分別約398億港元、120億港元、107億港元。

赴美上市的公司中有不少來自中國。其中，中國新能源車企極氪於2024年5月在美國紐交所掛牌上市，海底撈、小馬智行、文遠知行等成功在納斯達克上市。

納斯達克是許多中國企業赴美上市的熱門選擇。據統計，2024年已有50多家中資企業在納斯達克上市。

其中，2024年12月，就有進馨科技、網班科技、益盛鑫科技、新世紀物流、雷神能源、有信科技、樸荷生物科技等多家企業登陸納斯達克。

值得注意的是，2024年赴美上市的中國企業融資規模整體較低。

Wind數據顯示，2024年在美股IPO上市的中國企業裏面，募資額超過1億美元的僅極氪、小馬智行、文遠知行三家；閃送、特海國際、CHENGHE ACQUISITION II的募資額在0.5億美元至1億美元之間，而其他大部分公司募資額都在0.5億美元以下。

細價股首日走勢反覆

從上市首日表現來看，2024年赴美上市的中國企業裏面，移動財經、思宏國際上市首日分別漲超173%、137%，承創互連、閩東紅集團的漲幅也超過50%，漲幅喜人。

而偉易達科技、富原均在上市首日跌超50%，位居跌幅榜前兩名；新世紀物流、中馳車福、力奇、星圖國際上市首日的跌幅也超過30%，跌幅靠前。

值得注意的是，上述幾家在上市首日大漲大跌的企業首發價格都較低，均不超過5美元/股。

分行業來看，2024年赴美上市的中國企業裏面，來自工業領域的公司最多，達到18家；其次是可選消費、信息技術行業，分別有13家、10家，另外還有8家來自金融行業。

分城市來看，2024年赴美上市的中國公司裏面，來自香港地區的最多，達到26家；同時來自北京、無錫、上海、廣州的公司也較多。

除了已經上市的企業之外，還有不少中國企業正在赴美上市的不同階段。

據中國證監會2023年2月發佈的《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》及配套規則，自2023年3月31日起，中國證監會停止受理股份有限公司境外公開募集股份及上市（包括增發）的行政許可申請，改為接收備案申請。

截至2024年底，共有62家境內企業赴納斯達克間接境外上市備案（文末附具體名單），此外，還有Luda Technology Group Limited（申報主體名稱：泰安隆泰金屬製品有限公司）赴美國證券交易所上市完成備案。

在A股放緩IPO的背景下，預計未來還會有更多中資企業赴美上市。