前總統卡特致力世界和平　但列根才是和平締造者｜伽羅華

美國前總統、諾貝爾和平獎得主卡特逝世，高壽100歲，他在世取得的名聲大多是他卸下總統職務後才建立，他擔任總統時的成就與其接任者列根總統完全不可相提並論，特別是他對蘇俄表現軟弱，如果沒有列根拖垮蘇俄，美蘇冷戰的結局無人可料。



2002年12月10日，美國前總統卡特在挪威奧斯陸領取諾貝爾和平獎。（Getty Images）

候任總統特朗普對列根推崇備至，列根任內提倡「以實力謀和平」（Peace through Strength），成為特朗普當政的座右銘，卡特亦熱愛和平，但方式與列根迴異，往後發展不證自明，列根在多項民眾、媒體和歷史學家的選舉中，都躋身美國最偉大總統的前列，特朗普則曾經批評卡特為美國史上最差勁的總統，但往者已矣，自卡特逝世後，特朗普亦改變態度，讚揚卡特「是真正熱愛和尊重我們的國家......為此我向他致以最崇高的敬意。」他並稱會參加卡特本周（1月4至9日）舉行的葬禮。

圖為1985年，列根在白宮發表公告。（Getty）

卡特任內促成了將巴拿馬運河的管理權交還巴拿馬、以色列與埃及簽訂《大衛營協議》，並且與中國正式建交等外交成就。對於特朗普來說，這三項成就與他施政的理念背道而馳。

美國當選總統特朗普12月31日於佛羅里達州海湖莊園（Mar-a-Lago）參加除夕夜派對，期間表示自己將出席前總統卡特（Jimmy Carter）的葬禮。（Reuters）

巴拿馬對美軍事價值不亞於任何基地

最明顯的例子是將巴拿馬運河完全拱手相讓巴拿馬，國際法上無可厚非。然而，美國是三洋國家，巴拿馬運河貫通全球貨運最繁忙的太平洋與大西洋，其對美國的軍事價值不亞於任何一個海外的軍事基地，特朗普於去年12月21日預祝大家聖誕快樂，並許下三個願望，一是將加拿大納入為美國第51州，二是要買下格陵蘭島，三是批評巴拿馬運河對美國船隻徵收昂貴的通行費。

人們在巴拿馬運河旁拍攝經過的貨輪。（Reuters）

加拿大與丹麥是北約的創始成員，特朗普提出的頭兩項，有半開玩笑之嫌，但卻取得效果，丹麥很快增加格陵蘭島的軍事開支15億美元，以加強北極防禦，加拿大隨後亦派出官方代表與特朗普團隊商討邊境安全及關稅問題，這些都是例行公事，論重要性不及主宰美國命脈的軍事要塞—巴拿馬。

特朗普要削弱的是該國的反美勢力，重新掌控巴拿馬，但美國人上世紀初在當地有一段不光彩的歷史，加上特朗普本人也被巴拿馬首都的市議會列為「不受歡迎的人物」，他要非常小心處理的是巴拿馬事務，但話說回來，特朗普連他即將管治的美國也未獲得榮譽公民的禮遇，在海外更難有此榮譽，不被列作不受歡迎已是對他最大的容忍。

巴拿馬將鐵路評估合約批與美方

不出一周，巴拿馬政府果然宣布和美國AECOM公司簽署價值220萬美元的技術合約，美方將為興建一條由首都巴拿馬城連接西部大衛城的鐵路項目進行評估和前期規劃，鐵路全長約450公里，這項工程早於2019年被中方視為囊中物，並且向當時前總統瓦雷拉政府提交可行性報告及預算案，但現任總統穆利諾去年上台後刻意與中國保持距離，更宣布將鐵路項目進行國際招標，最終將技術合約批與美企，穆利諾表態的時機與特朗普的聖誕願望如此契合，不會又是紅白臉的操作吧？

如果說尼克遜總統叩開了中美關係正常化的大門，卡特就是中美正式建交的促成者，中方將卡特形容為「中美關係領航人」，但希望借高舉親華的卡特，向特朗普拋出橄欖枝，國家主席習近平在2025年新年賀詞中強調：「中國願同各國一道，做友好合作的實踐者、文明互鑑的推動者、建構人類命運共同體的參與者，共同開創世界的美好未來。」也沒提「民族偉大復興」的關鍵，希望中美重回正常軌道，能否如願，拭目以待。

圖為2023年3月6日路透社拍攝的設計圖片，可見一部手機被置於電腦主機板之上，手機熒幕顯示晶片製造商阿斯麥公司（ASML，又譯艾司摩爾）的標誌。（Reuters）

「中國科技遇挫愈強」屬謬誤

拜登對華態度軟弱，圍堵高科技的政策漏洞百出，致令一班不懂科技的人士篤信「中國科技遇挫愈強」的謬論，中國AI產業發展僅僅落後美國，除了國家有系統地從美取經外，亦得力於通過黑市渠道輸華的美國高端AI晶片，特朗普陣營下更多是擅長與國安有關的科技生產鏈，只要每一塊Nvidia出廠晶片設有後門，就算這些AI晶片成功安插在中國的數據中心，關鍵時刻都會受美方操控，就如光刻機生產商荷蘭ASML所言，即使台灣境內EUV光刻機落入敵手，ASML都可以遙控癱瘓這些昂貴光刻機的操作。

特朗普講求的是實務主義，作風擺門車馬，但勿忘特朗普2.0較其2016年初上任時的手段更為靈活嫻熟，虛中有實，實中有虛，例如特朗普視中國為最大競爭威脅，中方不能不做任何事，便妄想美方與它事事相向而行，已故國家領導人鄧小平於1979年訪美與卡特總統會面，回國後對越南進行自衛反擊戰，與當時蘇聯劃清界線，如今世界進入百年之未有的大變局，中方不用開啟戰端，只要能夠在南海、東海和台海地區的穩定作出一定貢獻，不會被美方視為安全上的威脅，中美關係至少不會惡化。

【財經專欄】大盤漫談．伽羅華

資深財經傳媒人，多年來見證金融市場蛻變，在即食資訊年代，堅持深入調研和理性分析，現以自由人身份從事商業諮詢工作。

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