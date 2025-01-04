恒生於過渡性房屋項目啟德‧東寓辦同樂日　分享理財和防騙知識

恒生銀行今天（4日）於過渡性房屋項目「啟德‧東寓」舉辦「恒生理財同樂日」,吸引超過 500 個家庭參與。參加者透過攤位遊戲﹑棋盤遊戲和分享環節，在輕鬆有趣的環境下，學習理財和防騙知識。



恒生執行董事兼行政總裁施穎茵、金管局副總裁阮國恒和東華三院主席鄧明慧一同主持啟動儀式。

施穎茵在致辭時表示:「恒生一直致力推廣普及金融和支持理財教育。我們期望透過今次活動，與過渡性房屋居民分享實用的理財知識，並協助他們建立正確的理財習慣。未來我們會繼續投放資源，在過渡性房屋推動理財教育，期望可服務4,200個家庭。」

作為「賽馬會躍見新生活」計劃的理財策略夥伴，恒生致力為過渡性房屋居民提供量身定制的理財教育和服務，並為合資格家庭推出為期兩年的特惠高息儲蓄計劃,提供可遞增至最高6%港元儲蓄年利率。目前恒生已走進9個過渡性房屋項目，而超過8成已參與高息儲蓄計劃的家庭已開始建立儲蓄習慣。為進一步鼓勵儲蓄,恒生今天同時公布，向持有1,000元或以上儲蓄結餘的計劃參與家庭發放100元特別獎賞。未來恒生會把理財教育和服務擴展至另外16個過渡性房屋。