以太幣ETF上揚　去年以太幣長期持有者大增　減少長揸Bitcoin

據報去年隨著人們對以太幣在新的一年中的信心增強，長期以太幣持有者數量穩步增長，而比特幣持有者數量則有所下降。以太幣加密貨幣ETF今早齊揚。



Bitcoin比特幣重上98,000美元關，現報98,418美元，日內升0.24%；以太幣現報3,648美元，跌0.23%。

嘉實比特幣（3439）升逾2%，嘉實以太幣（3179）升逾6%，博時比特幣（3008）升逾2%，博時以太幣（3009）漲6%，華夏以太幣（3046）升逾6%。

據《cointelegraph》報導，去年隨著人們對以太幣在新的一年中的信心增強，長期以太幣持有者數量穩步增長，而比特幣持有者數量則有所下降。

根據 IntoTheBlock 數據，持有以太幣超過一年的長期持有者的總百分比，從1月份的 59%上升到 2024 年底的 75%。相較之下，比特幣長期持有者的數量在同一時期穩步下降，從約 70% 降至 62%。 截至 12 月 30 日，比特幣長期持有者的比例為 62.3%，而以太幣長期持有者的比例為 75.1%。