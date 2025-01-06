中美貿易戰｜高盛料內地為應對特朗普關稅政策　人民幣或貶至7.5

美國候任總統特朗普將於本月20日上台，由於在競選期間他一直倡議對中國等貿易伙伴加徵關稅，因此外界正關注其上台後的經貿及關稅政策。據《彭博》報道，高盛預期中國為應對美國加徵關稅帶來的經濟衝擊，最終或允許在岸人民幣在幾個月內迅速貶值。



Danny Suwanapruti等高盛策略分析師在一份報告中表示，預計政策當局將允許人民幣貶值以應對關稅影響，這是支持內地經濟增長而採取的金融環境寬鬆計劃的一部份。

2024年12月22日，美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在亞利桑那州鳳凰城出席活動時發表講話。（Reuters）

不過，與此同時，鑒於外部需求和美元儲備的強勁開局，該行預計人民幣不會出現無序或斷斷續續的走貶，從而危及內地信心並加劇資本外流壓力。

報告稱，中國可能是特朗普貿易戰2.0的首要目標，「在我們的基線預期情景中，預計對中國出口的關稅將實際提高20個百分點，而且預計加徵關稅措施將在特朗普政府執政初期發生」。因此，料人民幣將進一步貶值以應對這些措施，而且美國經濟增長和股市走強也會是影響因素。

料3個月內人民幣將貶值至7.4

報告預料，在岸人民幣將在3個月內迅速貶值至7.4，然後在6個月和12個月內向7.5趨平。與此同時，與2018至19年的情况相比，現在對於財政和貨幣政策反應的關注將會更大，而不僅僅是滙率變化。