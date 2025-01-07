人民幣中間價低開3點　離岸價最新報7.3461

撰文：張偉倫
出版：更新：

人民幣兌美元中間價報7.1879，較上日報7.1876，跌3點子。

截至上午9時35分，人民幣離岸價最新報7.3461，跌4點子。在岸價最新報7.3286，跌5點子。

人民幣
人民幣匯率
離岸人民幣匯價
人民幣中間價