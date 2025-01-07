新資本投資者入境計劃優化措施出台　許正宇︰鼓勵更多投資者參與

《行政長官2024年施政報告》宣布優化「新資本投資者入境計劃」（「新計劃」），進一步強化香港國際資產及財富管理中心的地位。財經事務及庫務局及投資推廣署今日（7日）公布優化措施的詳情，措施將由2025年3月1日起生效。

財經事務及庫務局局長許正宇表示：「『新計劃』已吸引高淨值人士、商界精英和創新企業家申請。自計劃推出以來，我們一直與業界緊密聯絡，持續構思各項進一步優化的措施。今日公布的多項優化措施，不但放寬了有關淨資產審查及計算的規定，而且申請人透過全資擁有的合資格私人公司的投資亦可計入合資格投資金額內。我們相信優化措施將鼓勵更多投資者參與『新計劃』，也能與家族辦公室的稅務寬減制度產生協同效應，推動香港家族辦公室業務的發展。我們力求為家族辦公室決策人來港落戶提供完善配套，進一步吸引全球資產擁有人，鞏固香港作為國際資產及財富管理樞紐的領先地位。」

投資推廣署署長劉凱旋表示：「『新計劃』於首十個月錄得的申請宗數已超出先前於二○○三年推行的前資本投資者入境計劃的同期數字，反映投資者對香港充滿信心。我深信這些優化措施會令『新計劃』更具吸引力。我們將繼續與專業人士和服務提供者緊密合作，進一步向全球高淨值家族推廣『新計劃』。」

「新計劃」首10個月接獲查詢近7,000，接獲申請逾800宗，已獲核實符合淨資產規定的申請733宗，而已獲核實符合投資規定的申請240宗，預計可為香港帶來的投資金額逾240億港元。