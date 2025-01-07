政府優化新資本投資者入境計劃　許正宇：正面推進香港為家辦樞紐

財經事務及庫務局及投資推廣署今日（7日）公布「新資本投資者入境計劃（CIES）優化措施，財經事務及庫務局局長許正宇出席記者會時表示，放寬前端資產審核並沒有影響整體申請要求或對香港投資額，相信這些優化措施可進一步推進香港作為家樞紐。



CIES優化措施中申請人只須要證明在提出淨資產審查申請日期前6個月（優化前為兩年）的整段期間內，一直絕對實益擁有市值不少於3,000萬元淨值的淨資產或淨資本。

許正宇表示放寬前端審核要求，最終是否完成申請都是視乎申請者有「真金白銀」的投資，強調並沒有影響申請要求及評核。

他指，另一方面，優化安排亦令投資移民計劃與家族辦公室稅務寬免安排聯動，過往兩者有差距，但經過優化後，只要滿足資產要求，個人全資擁有公司亦計算在內。

料今屆AFF有3600人參與

另外，第18屆亞洲金融論壇下星期一及二在香港舉行，是區內首項金融盛事，預計吸引逾3,600位金融及商界人士參與。今年論壇主題「啟動增長新引擎」，剖析今年行業及環球新商機，並探索香港如何充分發揮在國際金融中心的優勢，在變局中尋求突破。

許正宇表示，香港可利用即將舉辦的亞洲金融論壇，向全球展示香港在金融方面的新動能及新優勢。