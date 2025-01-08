貿發局印尼推廣港優勢　林建岳︰內企攻東盟　在港集資締「三贏」

中美關係一波未平另一波又起，美國前總統特朗普將於月內回朝，其已揚言加徵中國60%關稅。美國國防部最新又把包括騰訊﹙0700﹚、商湯及寧德時代等中國企業，列入與中國軍方協作公司名單。

香港貿易發展局今日﹙8日﹚在印尼舉辦旗艦推廣活動「成就機遇．首選香港」（Think Business，Think Hong Kong）。談及地緣政治風險，該局主席林建岳表示，不能期望中美關係短期內有所改善，特別是特朗普上台，有機會加徵關稅。但加徵關稅會引致通脹，美國市民需要承受，對於美國其實沒有「著數」。

貿發局赴印尼推廣香港優勢，該局主席林建岳及總裁方舜文也有隨團。

不期望中美關係短期內改善

他又指出，美國制裁也未必成事，例如小米﹙1810﹚也能夠擺脫制裁。對於今日港股因此下跌，低買也能夠能夠賺錢，認為作為香港人具備「靈活性」，可以尋覓新市場等方式來應對。

貿發局總裁方舜文則表示，特朗普首次上台時也有加徵中國關稅，但中港有積極開拓其他出口市場包括東盟，當中中國佔全球貿易比重更由約12%提升至逾14%。

對於中美貿易戰及地緣政治加劇背景下香港的角色，林建岳就表示，香港作為超級聯繫人，不單只是要將企業「帶出去」，更要「帶進來」，而這也將是貿發局的工作。美國不單只是有機會加徵中國關稅，還有很多其他地區包括歐盟，都需要尋覓美國以外的其他市場來分散風險，當中中國作為第二大市場便具備吸引力。

香港可作為進入中國市場的「跳板」，也是內地及東盟企業集資的地方。

內地企業投資東盟可在港集資 實現「三贏」

而香港可作為進入中國市場的「跳板」，提供低稅環境、人才及專業服務等，企業更可在此發債及上市集資，第18C章也已生效，以幫助一些屬於特專科技領域的公司來港上市。

林建岳又看好東盟發展機遇，不少東盟國家例如柬埔寨都希望推動綠色及零碳經濟，其實可以透過香港來香港發債募集相關資金。而印尼遷移首都等涉及基建項目，中國內地央企投資當地基建的同時，其實也可以來香港集資，實現東盟、內地及香港「三贏」局面。

金磚國家機制再度擴員，印尼加入成為第10個正式成員。方舜文表示，相信這會令內地及印尼在經貿方面關係更密切，帶動人民幣需求，而香港作為最大離岸人民幣中心，相信會受惠。