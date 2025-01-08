聯想集團成功發行20億美元可換股債券及11.5億份認股權證

聯想集團(0992)發布公告，債券認購協議及認股權證認購協議的全部先決條件已獲達成，債券發行與認股權證發行已於2025年1月8日完成。於2025年1月8日，本金總額為20億美元的可換股債券已根據債券認購協議的條款及條件於收到款項後發行予投資者的全資子公司。

於本公告日期，根據債券認購協議的調整規定及可換股債券的條款及條件，換股價已經調整為每股10.02港元。假設可換股債券按該調整換股價獲悉數轉換，可換股債券將可轉換約為15.59億股股份，佔：(i)於本公告日期已發行股份數目約12.57%；及(ii)透過發行轉換股份而擴大的已發行股份數目約11.17%。同日，公司與投資者亦訂立戰略合作下計劃的生產營運計劃協議與業務發展合作協議。

與可換股債券發行的同時，根據認股權證認購協議的條款及條件，按照認股權證發行的全部認股權證(即11.5億份認股權證)已獲悉數認購及發行，其中：(i)6.552億份認股權證(佔認股權證總數約56.97%)分配予不少於六名獨立承配人；(ii)2.216億份認股權證(佔認股權證總數約19.27%)分配予管理層參與者的投資控股工具Wisdom Summit Limited；及(iii) 2.732億份認股權證(佔認股權證總數約23.76%)分配予初始認股權證認購人。