國泰航空6月重啟香港與羅馬直航服務　米蘭班次今夏增至每日一班

國泰航空﹙0293﹚宣布，將於今年6月5日重啟香港與羅馬的直航服務，繼續拓展全球航線網絡。

新航線為每周三班的季節服務，亦是國泰航空第二條連接香港樞紐與意大利的航線。另外，米蘭航線的班次在今年夏季亦會由現時每周五班增至每日一班。

國泰顧客及商務總裁劉凱詩表示:「國泰航空與意大利的淵源深厚,至今已接近 40年。國泰在 1986 年首次開辦香港往返羅馬的直航航班。我們深知顧客一直熱切期待這條航線回歸,因此很高興在今年夏季重啟往返意大利首都的航班。無論是商務出行、休閒旅行還是參與 2025 禧年的慶祝活動,我們都期待及歡迎顧客乘搭國泰航班暢遊羅馬,體驗世界一流的服務。」

國泰航空往來羅馬的航班服務將由空中巴士 A350-900 客機營運。

國泰航空6月重啟香港與羅馬直航服務。﹙資料圖片﹚

國泰補充，集團的客運網絡將繼續擴展，經已宣布於 2025 年開通 6 個新航點,未來更將陸續增加。除羅馬外,國泰航空會於今年 3 月開通海德拉巴、4 月開通達拉斯、6 月開通慕尼黑及 8 月開通布魯塞爾的直航航班。

另外，集團旗下低成本航空公司香港快運則於本月開通仙台航線。兩家航空公司的全球客運航點總數預計在2025年內突破100大關。