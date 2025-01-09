港股獲滙豐環球研究唱好　升評級至增持　調高恒生指數目標近2%

蛇年將至，滙豐環球研究發表報告，指出蛇象徵轉變，對正進行結構性變革的亞洲來說是恰當的比喻。該行又指出目前內地經濟正復蘇，產業正在整合，更多企業進入全球市場。同時有更多外國企業在東盟各國設立工廠，整個亞洲地區股票回購及股息正在增加。去年國指成份股的淨現金收益率為5%。



該行進一步指出內地經濟前景有改善，近期政策轉變確認中央政府有經濟的決心，帶動去年A股高收，認為A股風險狀況已有改善，將利好港股。

港股方面，滙豐環球研究將年底恒生指數目標價由23420點，上調至23870點，調高幅度約1.9%，評級由「中性」升至「增持」。同時將國指年底目標價，由8610點至8800點。

料全年香港樓價升5%

該行又預期今年香港樓價上揚5%，扭轉自2022年以來下跌的走勢。香港樓市正處於轉戾跌，加上租金上揚﹑政府推出連串措施，有助恢復買家信心。

續予A股增持評級

其他市場方面，該行維持予內地股市及印尼股市「增持」評級，以及對台灣及新加坡股市「減持」評級。該行預期年底時，上証指數目標價為3800點，滬深300指數及深圳成份指數分別為4600點及12500點。