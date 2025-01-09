滙豐劉晶﹕要關注內地5個宏觀主題　內需成經濟政策焦點

滙豐環球研究發表報告，大中華區首席經濟師劉晶表示，今年需留意5個宏觀主題重點，包括中國公司向海外發展以抵消出口放緩；最近的政策轉變優先考慮增長；內需是經濟政策的主要焦點；內地將走出通縮周期；以及結構性改革將加快，為新5年計劃作準備。



滙豐指，隨着潛在的新美國貿易政策，內地正加快海外直接投資（ODI），與特朗普第一任期時不同，是次ODI可能成為對出口放緩的一種替代策略，通過投資更靠近終端消費者的地方來應對。

內地政策將以考慮增長優先，將制定更有力和有效的經濟措施，財政寬鬆可能意味更高的預算赤字（佔GDP的4%），政府債券發行量將創紀錄。貨幣寬鬆方面，預期將下調存款準備金率0.5個百分點、減息0.3厘、以及人民銀行將增加從二級市場購買資產。

另外，內需亦是優先考量，當前政策支持關鍵點是促進消費，這可能推周期性和結構性措施。擴大消費品以舊換新計劃、增加基本養老金和公務員加薪等。內地不僅將擴大社會保障，還會探索穩定樓市和股市方法，然而有關措施需要更長時間才能見效。

料內地將走出通縮

滙豐又指，內地將走出通縮，經歷連續7個季度通縮，預期供應方政策將補充需求刺激措施，以重新平衡需求和供應，並「系統性地糾正」激烈的競爭。

最後，2025年中國將結束其第十四個5年計劃，並制定新的5年戰略，財政改革對解決地方政府財政壓力，及增強其在經濟低迷時期實施財政寬鬆能力最為重要。而其他結構性改革如建立公平透明的監管框架，將有助吸引更多外商直接投資（FDI）。

該行預料今年內地經濟增長將放緩至4.5%。