施永青︰一國兩制2.0　灣區融合非港出路　籲發展成中國金融中心

中原集團主席施永青表示，自佔中事件後一直對本港樓市持保留態度，因為內部政治矛盾會拖累中美關係，目前香港已進入「一國兩制2.0」時代，「但其實1.0仲正」。香港前景備受憂慮，因為香港的價值在於與國際的接軌力，而現時需要講求與大灣區融合，在他看來，是一種「倒退」。



施永青指，本港價值在於與國際的接軌力。﹙資料圖片﹚

港價值在於與國際接軌

他指出，講求與大灣區融合曾經出現在80年代，港商將廠房北移。但香港當時仍受到國際認可，具備高價值。和這次講求融合情況不一樣，港府甚至還要「倒貼」年輕人北上發展，其實並非是香港「出路」。在不能將中國連結歐美的情況下，出路可能只有連結東南亞及中東，來提升自己價值。

而目前港府更面對千億財赤問題，他認為加徵稅項或減開支都屬於「下策」。市場對香港前景悲觀影響收入，需要「對症下藥」，金融既然是本港經濟引擎，可以進一步提升金融角色及功能。

施永青籲香港發展成中國金融中心。﹙資料圖片﹚

香港國際金融中心地位受損，那就需要在國家支持下令香港成為「中國金融中心」，例如中證監工作可以搬移來香港進行，包括審批內地的新股上市工作。另外，也可令內地資金能夠合規合法流出香港，推動人民幣國際化。透過這些方法，相信財赤問題自然能夠「迎刃而解」。