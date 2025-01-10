港交所委任余學勤及林基榮為董事總經理　兩人分別來自摩通及野村

香港交易所（0388）今日（10日）宣布委任余學勤為董事總經理及市場主管，同時委任林基榮為董事總經理及戰略項目主管。



余學勤在新的職務上將負責領導香港交易所市場科，推動香港交易所股票、衍生產品、固定收益及貨幣產品市場的蓬勃發展，進一步提升香港作為全球領先資本市場的地位。余學勤將於3月履新，向香港交易所集團行政總裁陳翊庭匯報，並加入集團的管理委員會。此前，他在摩根大通服務超過18年。

余學勤於摩通工作18年

余學勤加盟香港交易所前於摩根大通工作。自2006年起，他出任該公司在香港及中國內地的多個管理職務，離職前在上海擔任摩根大通證券（中國）的總經理及證券部主管，亦曾於香港摩根大通出任亞太區證劵衍生研發部與銷售及市場推廣部董事總經理等職位。此前，他曾在紐約及香港兩地工作，服務所羅門美邦、蘇黎世資本市場及法國巴黎銀行等機構。

林基榮則會在1月13日履新，他在企業融資領域擔任管理職務超過25年，在上任後將負責領導集團在企業及營運上的重點戰略項目，並與營運、市場、集團戰略以及平台和市場結構發展等部門緊密合作。林基榮將向香港交易所營運總監兼集團財務總監劉碧茵匯報。

林基榮下周一履新

林基榮加入香港交易所前為野村的董事總經理、亞洲除日本消費品及零售投資銀行部主管。此前，他在瑞信集團投資銀行部工作逾15年，為該行董事總經理、大中華企業融資主管兼負責香港的投資銀行客戶服務工作。他亦曾於霸菱亞洲、中信証券香港及花旗集團亞洲工作。

香港交易所集團行政總裁陳翊庭表示：「我非常歡迎余學勤加盟香港交易所。他擁有超過 25 年的資本市場和金融服務經驗，職業生涯橫跨美國、香港和中國内地多個市場。我們正在積極落實各項戰略，不斷提升香港市場的深度和吸引力，相信他對國際市場和内地市場的豐富經驗將成為香港交易所領導團隊的重要財富。」

陳翊庭表示：「我熱烈歡迎林基榮加入香港交易所大家庭。他在企業融資和客戶關係方面擁有豐富經驗，並且非常熟悉香港上市公司和市場的環境，相當切合這新設立職位的要求，幫助我們落實一些重要戰策項目和舉措，提升香港市場的韌性和創新力度。」

陳翊庭補充道：「在香港交易所集團不斷提升競爭力、鞏固國際領先交易所地位的進程中，我們一直大力投資人才，這兩位高管的加盟突顯了我們對投資人才的堅定承諾。」