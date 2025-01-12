美股債遭雙殺　「火熱」非農報告又被視作替罪羊｜伽羅華

隨着特朗普本月上台，今年注定是一個動盪不安的一年，連一個非農報告都可以令股債市場雙殺。上周五公布的12月非農就業新增25.6萬工作崗位，遠超預期，失業率降至4.1%。在就業形勢如此強勁下，今年首次減息的預期被推至下半年。

去年12月議息會上，FOMC委員將預期減息次數由四次下調至兩次，按每次減幅0.25%計，聯邦基金利率於今年底將降至3.75-4%區間，但從本月初美聯儲公布的12月議息紀錄顯示，該局預期減息步伐將放慢，原因歸咎特朗普的關稅政策可能拖慢通脹回歸2%目標的時間。

特朗普的關稅政策亦影響消費者對長期通脹的預期。1月10日，密歇根大學美國1月消費者1年和5年的通脹預期初值同為3.3％，兩者都高於預期。

特朗普未上台，美聯儲已為他「度身訂造」，微調鴿派的貨幣政策，預早管理好市場預期，雖然近期美股波動未必全受美息主導，但減息憧憬至少利好股市，今年美股開局顛簸不堪，與美國經濟和就業市場強勁形成鮮明對比，經濟好導致股債雙殺，反映金融市場對好壞消息的判斷，從來都是結果說了算。

圖為2024年12月18日，聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）在議息會議後發表講話。（Reuters）

鮑威爾：將關注通脹多於失業率

非農新增職位高達25.6萬，遠高於預期的15.5萬，數據好得出奇，有人猜測去年12月是波音公司逾3萬僱員大罷工風波結束的月份，同月亦出現大量科技公司裁員事件，會否造成非農數據的扭曲？再者，以往非農數據的數據太多被上修下調，短線波動不足以左右股市走勢，投資者擔心的反而不是強勁的就業數據，而是桀驁不馴的通脹。

其實美聯儲主席鮑威爾在上次議息記招中提到，當局過去10年以貨幣政策促進經濟增長，看重的是通脹和失業率的兩大目標，今後一段時間會更加偏重通脹。無巧不成話，即將卸任的總統拜登臨別秋波，向他的好友特朗普送上就職「大禮」，所謂「天將降大任於斯人也」，來考驗新總統的能耐。

事實上，拜登臨下台最後一個月推出的辣招較過去一年更為頻繁，不計他對中國實行的科技圍堵，例如美國國防部新增黑名單納入騰訊和寧德時代等例行公事外，拜登於1月6日下令無限期禁止在美國沿岸6.25億英畝的海域內給予石油及天然氣業者新的租用權，美其名是保育海洋生態，這些油田氣田距離商業開發還有一段長時間，旨在對特朗普向油氣業傾斜的政策劃清界線而已。

雖然上述禁令對國際油價影響有限，但接下來制裁俄國油氣產業的就實實在在推高了油價。1月10日拜登政府宣布制裁規模最大的俄羅斯天然氣工業石油公司（Gazprom Neft）和蘇爾古特油氣公司（Surgutneftegaz）等公司，還制裁多達183艘油輪，這些船隻被用來為印度和中國運輸產自俄羅斯和伊朗的石油，導致紐約期油每桶一度升近78美元，油價是通脹第一大推手，導致10年國債收益率高見4.79%。看來特朗普尚未祭出關稅大棒，他的「好友」已為他制造施政的障礙。

美聯儲被質疑去年減息過火

現在已有人質疑美聯儲於去年第四季累減1%息口的決定是否太過倉卒，自美國減息後，10年國債收益率表現背馳，由4.2%回升至4.7%水平，反映市場對美聯儲的減息路線不賣帳，美聯儲今輪是否低估通脹風險，犯了判斷上錯誤，但從下一次減息被推至5月、6月，甚至有分析師擔心，美聯儲暫緩減息時間愈長，下一步加息的可能性就愈大，除非勞動市場出現逆轉，才有再減息可能。

法國興業銀行研究部利率策略師在報告中提到，假如10年期國債收益率升近5%，將是低撈美債的機會。是否值得低撈，這問題值得探討。

考慮到貨幣政策的不確定性，暫時很難為美債價格估底，當10年期國債收益率升近5％時低撈，風險可能較美股為低，如果美匯指數突破110關，強美元效應更可能加速非美元資金湧入美國，但就算如此，目前只宜投機性買入，一則如果遲遲不減息，美債價有可能再探底，其二是未來數周美企將進入業績期，美股借勢調整機會大，當標指跌穿5,700關，屆時再評估低撈美股的風險亦不遲。

洛杉磯山火：圖為2025年1月9日，衛星拍下的加州太平洋帕利薩德（Pacific Palisades）遭山火蹂躪後的景象。（ Maxar Technologies/Handout via REUTERS）

加州超級大火將影響全美房市

10年期國債收益率是企業貸款融資的指標，當債息飆升，股票風險溢價便下降，意味持有股票的回報相對於債息減少，加上金融市場流動性趨緊，有可能成為美股短線逆轉的催化劑。此外，30年期國債收益率已徘徊於5%水平，美國30年期房貸固定利率亦攀升至7%，加上今次加州超級大火，保險公司以財務壓力為由，導致當地逾7萬戶家庭遭退保，火險的賠償亦會推高全美的火險保費，保費增加叠加利率向上，將影響全國房市的交投及成交價。

美國經濟強勁，尚可以承受利率在高位維持一段長時間，但全球債市可能雪上加霜，各國舉債成本亦因此大增，其中英債金邊債市（GILT）成為重災區，由於英國經濟增長乏力，加上大量英國國債發行和不穩定的財政，英國10年期國債收益率升至2008年以來最高水準。

同樣，中國經濟疲軟，實際經濟增長應低於2%，而且因為實行資本控制，債息不升反跌，10年期債息跌至1.6%的超低水平，中央為了讓人民幣匯價有序貶值，寧願不減息降準，預計人民幣於1美元兌7.4仍有一定支持，問題只是政府不願推出「藏富於民」的財政政策，來提振中國企業的投資信心和居民的消費意欲，令內地零售消費和房市在一段長時間仍難免處於低迷狀態。

【財經專欄】大盤漫談．伽羅華

資深財經傳媒人，多年來見證金融市場蛻變，在即食資訊年代，堅持深入調研和理性分析，現以自由人身份從事商業諮詢工作。

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