蘋果CEO Tim Cook薪酬飆至7460萬美元！　能買多少部iPhone 16？

當地時間1月10日，蘋果公司公布的報告顯示，2024年行政總裁Tim Cook的薪酬達到了7460萬美元（大約人民幣5.47億元），較2023年增長了18%。



其中包括：300萬美元基本工資、5,810萬美元股票獎勵、約1,350萬美元的額外補償。漲薪主要得益於股票獎勵價值增加。

薪酬增至7460萬美元

近期，蘋果公司向投資者發布了一份詳細的年度報告，其中披露了公司高管的薪酬情況、股東提案等重要訊息，同時宣佈將於2月25日舉行年度股東大會。

報告中的一大亮點在於Tim Cook的薪酬情況。

根據報告，2024年Tim Cook的總收入達到了7,461萬美元（約人民幣5.47億元），相比2023年的6,321萬美元（約人民幣4.64億元）實現了18%的增長。若按這個薪酬大致估算，大概可以買6萬部iPhone 16頂配版。

儘管2024年薪酬大幅增長，但仍低於2022年的收入。也是因為員工和股東的反對，2023年Tim Cook自願削減了薪酬。

蘋果董事會表示，對Tim Cook2025年的總目標薪酬金額和結構未作任何調整。

Tim Cook的薪酬構成十分豐富，包含了基本工資、股票獎勵、基於績效的獎勵、其他薪酬。基本工資300萬美元，股票獎勵5,809萬美元，基於績效的獎勵1,200萬美元，其他薪酬則涵蓋了人壽保險費、安全費用以及個人航空旅行費用等。

薪酬構成中，Tim Cook的個人航空旅行費用在總收入中佔據了較大的比例。

2017年蘋果董事會實施了一項政策，要求Tim Cook出於安全和效率原因，必須使用私人飛機進行所有商務和私人旅行。這也導致2024年Tim Cook在個人航空旅行費用高達65.59萬美元，這些費用是基於每小時飛行費用以及由此產生的其他可變費用。

其他高管，包括首席財務官Luca Maestri、總法律顧問Kate Adams、零售高級副總裁Deirdre O'Brien、首席運營官Jeff Williams，他們在2024年的總薪酬都超過了2700萬美元，較2023年相比稍有增長。

蘋果今年將面臨更嚴峻挑戰

iPhone 16系列新品批量僅僅出貨2個多月，蘋果就啟動第2次官方降價促銷。

1月4日，蘋果官方發布了名為「叱吒福利」的新年促銷活動，1月4日至7日全線產品最高立省800元，每位顧客限購2件，換購新iPhone還享折抵優惠。

與官方保持一致，第三方平台也隨之降價。根據天貓官網，1月4日0點起，蘋果天貓官方旗艦店iPhone系列最高直降1000元，相較此前蘋果官網最高800元優惠的折扣力度更大，iPhone 16全系列到手價4999元起。

也因為種種原因，1月8日蘋果公司的評級被華爾街多家機構罕見地從「中性」下調至「賣出」評級。

在此之前，巴郡公司拋售了1億股蘋果股票持倉數量較上季度下降25%。儘管蘋果公司仍是其最大持倉，但持倉數量已從2024年初的9.05億股驟降至3億股。

天風國際證券分析師郭明錤在近期的報告中指出，蘋果在2025年面臨嚴峻挑戰，iPhone出貨量增長近乎停滯，即便新款iPhone SE4發售也難以提振銷量，中國業務持續萎縮，並且AI服務仍未有貢獻。

蘋果在與關鍵供應商討論2025年iPhone生產計劃時採取了謹慎態度。儘管預計將推出全新的iPhone SE 4，但2025年上半年iPhone的出貨量預計將按年下降6%。

此外，沒有證據表明蘋果的設備端人工智能功能Apple Intelligence正在推動硬件升級或服務收入的增長。

郭明錤寫道，這一功能「並未提升iPhone的更換需求」，吸引力「與快速發展的雲端AI服務相比顯著下降」。

預計2024年蘋果iPhone的出貨量約為2.2億部，而今年的出貨量預計在2.2億至2.25億部之間。