人行潘功勝﹕大幅提高國家外匯儲備　在港資產配置領域

中國人民銀行行長潘功勝在第18屆亞洲金融論壇上表示，「下一步我們將聚焦四個重點方向，全力支持香港國際金融中心建設，支持香港資本市場的發展，持續深化兩地金融市場的互聯互通。」



潘功勝表示，資本市場的繁榮發展是香港國際金融中心的核心和基石。「我們將探索拓展中央銀行的宏觀審慎和金融穩定功能，與香港金融管理部門協同配合，支持內地和香港資本市場的健康發展，支持更多優質企業到香港上市和發行債券，持續優化拓展內地與香港在股票、債券、理財、利率互換等領域的互聯互通，深化粵港澳大灣區的金融合作，我們將大幅提高國家外匯儲備，在香港的資產配置領域，爲香港的金融發展開闢更加廣闊的空間。」

堅決防範匯率超調風險

就近期人民幣走勢，他表示近期美元指數高企，非美貨幣普遍都在貶值，人民幣對美元匯率也有所貶值，但總體展現出較強的韌性。有信心、有條件、有能力維護外匯市場的穩定運行，將堅持市場在匯率形成之中的決定性作用，有效發揮匯率的宏觀經濟和國際收支自動穩定器功能，同時堅決對市場的順周期行為進行糾偏，堅決對擾亂市場秩序的行為進行處置，堅決防範匯率的超調風險，保持人民幣匯率在合理均衡水準上的基本穩定。

他又指出內地房地產市場經過近30年的長週期繁榮，經歷重大的轉型，並尋找新的均衡點。「我們從供需兩端綜合施策，（一方面）優化調整房地產金融政策，優化相關的稅收政策，（另一方面）加上經營主體通過調整經營策略、債務重組等方式進行的自我修復，房地產市場的風險水準已大幅弱化，市場成交水準總體改善。」

30大中城市商品房銷售按月增加

他進一步指出2024年10月份以來，中國30個大中城市商品房的銷售面積連續3個月按月增長，連續2個月按年增長。近期中央進一步明確，地方政府專項債券可用於回收閒置的存量土地，新增土地收儲和收購存量商品房，這將加快房地產市場的去庫存，實現房地產市場的止跌回穩。