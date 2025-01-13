港人北上消費﹑小額匯款可用轉數快？　金管局料年中推部份服務

港人日後可以利用轉數快（FPS），與內地居民進行即時小額匯款。人行今日（13日）公佈多項與香港金融合作的新措施，包括香港轉數快與內地網上支付跨行清算系統（IBPS）互聯 ，意味日後兩地居民可以透過輸入對方手機號碼或帳戶號碼，即時進行小額跨境匯款，料最快年中可局部用「FPS」付款找數！



人行今日（13日）公佈多項與香港金融合作的新措施，當中兩地支付便利方面，香港轉數快與內地網上支付跨行清算系統（IBPS）互聯 ，意味日後兩地居民可以透過輸入對方手機號碼或帳戶號碼，即時進行小額跨境匯款。金管局指出兩地系統已於去年12月完成技術對接，預料在今年中推出部份服務。

金管局與人民銀行正積極推動落實兩地快速支付系統（即香港的轉數快與內地的網上支付跨行清算系統）的互聯 ，但由於涉及不同埸景及涉及內地銀行，金管局補充，一直與人行溝通，若有消息會即時公布。

去年12月完成技術對接

此項互聯能提供全天候（24x7）服務，讓兩地居民可以透過輸入收款方的手機號碼或帳戶號碼進行即時小額跨境匯款。項目進展順利，兩地的系統已於2024年12月完成技術對接 ，預計大約今年年中推出部分的服務。

轉數快。（資料圖片）

料今年中推出部份服務

兩地居民跨境旅遊、生活、工作等活動更趨頻繁，帶動更多個人在衣食住行環節的跨境匯款和支付服務需求。針對一些銀行業界和香港市民不時提問的跨境匯款疑問，常見「問題集」旨在說明現行的政策安排和介紹一些相關的金融服務產品。

至於會率先推出哪些服務，金管局署理主管（金融基建發展）彭俊文回應指，跨境匯款可涉及許多不同使用場景及考慮，會按相關情況預計有序擴展及完善整個服務，金管局正與人行溝通和研究跨境支付金額、應用場景、使用限制等細節，會適時對外公布。

彭俊文稱，香港和泰國PromptPay的合作主要集中在商戶支付層面，目前香港與內地探索的是快速支付系統聯網，性質與泰國PromptPay合作不同，擬議的合作下，用戶輸入內地收款方手機號碼等數個步驟，便可做到跨境支付。

金管局已在網站發布常見問題集，解說在不同的跨境匯款場景下現行政策安排，亦會介紹到一些現有兩地銀行匯款和儲值支付工具提供的匯款/支付產品服務。