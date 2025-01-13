人行推六大互聯互通措施　在岸國債等即日起成北向互換通抵押品

人民銀行行長潘功勝今日在亞洲金融論壇公佈多項與香港金融合作新措施，當中有六大措施包括推出金管局人民幣貿易融資流動資金安排，進一步優化擴容南向通, 發展利用北向通債券作為抵押品的離岸債券回購業務 ，利用北向通債券作為香港場外結算公司的履約抵押品，兩地支付便利，以及大灣區金融便利即代理見證開戶業務。



增千億元人幣貿易融資流動性

當中金管局人民幣貿易融資流動資金安排方面，金管局副總裁陳維民表示，隨着香港離岸人民幣業務持續發展，市場對於人民幣流動性的需求日益增加。目前金管局向市場提供的人民幣流動資金安排，只限於短期即日田至7天的流動性。

順應市場特別是實體經濟發展的需要，金管局將推出人民幣貿易融資流動資金安排，為銀行提供穩定及成本較低的資金來源，支持銀行向企業提供人民幣貿易融資服務，強化香港全球離岸人民幣業務樞紐的領先地位。

擴容南向通料明日起落實

金管局將通過與人民銀行的貨幣互換協議，獲取所需的人民幣資金以支持該項新安排。 資金用途為人民幣貿易融資，資金總規模 1,000億元人民幣 ，合資格對象包括參與人民幣業務的認可機構（參加行） 。融資期限為1個月、3個月、6個月，為貨幣互換形式，以港元借取人民幣資金的利息。參考在岸利率加上點差。預計推出日期為2月底，相關詳情將由金管局稍後公布。

陳維民表示，截至去年11月本港貿易融資餘額為3,500億元，大部分為非港元，新措施的千億人民幣與現有人民幣流動性安排並無重疊。透過新的人民幣流動性，可參考較為穩定的在岸價格作為融資定價參考，貸款人並可透過香港銀行海外分行取得融資。

下月10日起北向通債券作為回購業務抵押品

在進一步優化擴容南向通方面，優化措施包括延長結算時間，基礎設施聯網下結算指令截止時間由下午3:00延後至下午4:30。支持基礎設施開展人民幣、港幣、美元、歐元等多幣種債券結算。後續將擴大合資格境內投資者範圍。落實時間預計為2025年1月14日。

金管局正與內地相關監管機構積極推進擴大合資格境內投資者範圍，納入證券、保險等非銀行金融機構，相關安排將適時公布。

北向通作為OTCC 履約抵押品料首季推出

推出利用北向通債券作為抵押品的離岸人民幣回購業務方面，參與機構包括所有已入市的北向通投資者，合資格債券為參與機構在北向通下持有的債券，不限券種 。做市商為業務初期由金管局制定的11家一級流動性提供銀行。交易方式為場外雙邊交易或透過電子交易平台開展交易‧結算安排為在CMU的回購服務下完成 。信息數據報送方面，做市商需於交易日當天向金管局報送交易數據。

啟動時間預計為2025年2月10日。下一步，金管局將與人民銀行和業界保持溝通，適時審視進一步優化調整措施，以支持離岸人民幣回購業務的健蓬勃發展，亦將繼續推進跨境債券回購業務的落地。

利用北向通債券作為香港場外結算公司（OTCC）的履約抵押品方面， 金管局於2024年2月26日起將在岸國債和政策性金融債納入，人民幣流動資金安排的合資格抵押品名單。今天（2025年1月13日）起，OTCC接納北向通下的在岸國債和政策性金融債作為「北向互換通」的保證金抵押品。

新措施内容包括允許境外投資者，使用通過北向通持有的在岸國債和政策性金融債，作OTCC的衍生品交易履約抵押品。有關詳情待OTCC適時作進一步公布，計劃於2025年第一季度推出。下一步，金管局將與人民銀行共同繼續探索在岸債券作為離岸合資格抵押品的更廣泛應用。

銀公對新措施表示歡迎

對於有關新措施，香港銀行公會表示歡迎，又指出這六項新措施涵蓋多項服務，包括人民幣貿易融資流動資金安排，為銀行提供穩定的資金來源，並使銀行能夠向企業提供人民幣融資服務。此外，各項「債券通」的優化安排，諸如提高交易效率和擴大可參與者範圍，有效回應了業界對於更靈活和便利的交易需求。

另一方面，推動落實兩地快速支付系統將進一步便利居民，並促進更廣泛的經濟合作與交流。同時，新增的香港居民代理見證開戶的參與銀行將進一步便利香港居民在內地的消費、生活及出行，以更好地滿足市民的實際需求。銀行公會指出香港銀行業界將繼續與各界合作，攜手推廣這些新措施，加強內地及香港的金融連繫。