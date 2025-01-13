港人內地買樓跨境支付便利措施　累積錄逾千宗匯款

人民銀行行長潘功勝今日在亞洲金融論壇公佈多項與香港金融合作新措施，至於去年推出的三聯通、三便利措施進展，當中在優化粵港澳大灣區「跨境理財通」方面， 25家香港合資格銀行、14間合資格香港持牌法團已落地跨境理財通2.0業務 。2024年3至11月共新增約5.3萬人參與跨境理財通，至11月底共有超過12萬人開戶（包括南北向） ，與跨境理財通1.0相比，投資者增幅超過七成。



理財通至11月底累計開戶人數逾12萬

在大灣區實施港澳居民內地購房跨境支付便利化措施方面，便利化措施已於2024年2月落地，目前香港零售銀行已開展相關的跨境匯款服務。初步估計，措施落實至今由香港到內地的相關匯款宗數已超過1,000筆。

在擴大數字人民幣在香港跨境試點方面，於2024年5月擴大數字人民幣在香港的跨境試點，全面開放供香港居民通過香港手機號碼關立數字人民幣錢包（數幣錢包），並透過「轉數快」為數幣錢包增值 。香港成為首個數字人民幣的跨境試點，亦是內地以外首個本地居民都能開立數幣錢包的地區。

在內地發行的國債和政策性金融債納入金管局人民幣流動資金安排的合資格抵押品名單方面，市場反應正面，已有多家中外資銀行使用在岸債券作抵押品從金管局獲取流動性。在進一步開放境外機構投資者參與境內債券回購業務方面，金管局正與人民銀行推進準備工作，措施將適時落實。

同時，推動跨境徵信合作，便利企業跨境融資施方面，金管局與人民銀行簽訂了諒解備忘錄，建立業務試點的合作安排。試點安排運行暢順，使港深兩地銀行能通過參與徵信機構跨境獲取企業的徵信信息，協助解決中小企跨境融資的痛點。