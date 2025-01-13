美10年債息撲4.8厘　領美匯指數升穿110　逾2年內首次

美國10年期國債孳息率持續攀升，最新報4.792，升1.8點子。受到美息高企帶動，美匯指數升穿110，為2022年10月以來首次。截至下午5時43分，報110.12，升0.43%。



美元兌歐元及英鎊明顯上揚。英鎊兌美元最新報1.211，跌0.79%，歐元兌美元最新報1.019，跌0.53%。不過美元兌日圓卻下跌0.32%，報157.23。

至於英鎊兌港元最新報9.438，跌0.66%，每百日圓兌港元最新報0.49486，升0.23%。

近期美元處於強勢，與當地通脹及就業數據超出預期，促使外界對今年聯儲局減息的預期降溫。目前市場人士預期，聯儲局於本月議息會議後按兵不動機會率達97%。同時歐元區內經濟前景不明，拖累歐元表現。

在這張2017年10月13日製作的插圖中，在英國巴斯（Bath），1英鎊硬幣與新版10英鎊紙幣一起出現在歐元紙幣和美元紙幣旁邊。（Getty）

德銀策略師籲沽英鎊

另一方面英鎊近日處於弱勢，《彭博》報道期權交易員正為英鎊兌美元再貶值8%作準備。這與英國面臨特朗普上台後新政﹑英國通脹情況有關。德意志銀行策略師Shreyas Gopal更建議投資者，對英鎊兌歐元﹑美元﹑日圓及瑞士法郎等一籃子貨幣貶值作出準備，並表示是對英鎊做淡的時機。

美股三大指數期貨下挫

股市方面，受到美國息口走勢高企拖累，美國三大指數期貨於亞洲交易時段向下，當中小型納指100期貨跌298點，小型道指期貨跌139點。