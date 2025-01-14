碧桂園服務旗下減值最多11億人民幣　稱不影響現金流

碧桂園服務 （6098） 宣布，根據近期對集團財務狀況的審視，基於謹慎性原則，將對非全資附屬公司碧桂園滿國環境科技集團有限公司相應計提約8億至11億元（人民幣‧下同）減值撥備。



碧桂園服務解釋，滿國過往年度拓展業務未能如預期開展， 有部分現有業務進行調整，導致收入及利潤下降，及滿國部分客戶回款週期變長導致現金流不理想。

碧桂園服務強調，商譽及其他無形資產減值屬非現金項目，並不會對集團的現金流量、營運及流動資金造成影響。

強調不影響核心淨利潤

碧桂園服務稱，根據管理賬目，公司初步估計經營活動所得現金淨額約33億至43億元，融資活動現金流出中，用於派付予股息、新股份獎勵計劃購買股份的金額合計約17億元。

基於管理賬目，預計此項商譽及其他無形資產減值將導致集團2024年淨利潤減少約8億至11億元， 惟此項減值不會計入歸屬於核心淨利潤。

碧桂園服務提到，目前本營運資金充足，業務持續穩定運營，上述事件目前不會影響正常經營。