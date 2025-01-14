高盛﹕香港經濟臨挑戰　港元與美元掛鈎　無法調整匯率應對壓力

高盛予MSCI中國及A股「增持」評級，卻予MSCI香港「減持」評級。高盛亞太首席股票策略師慕天輝指出，縱使港股有北水流動性支持，可是是香港經濟卻面臨挑戰。這與強美元﹑港元與美元排鈎而導致內部通縮壓力有關。可是香港卻未能如其他國家或地區，透過調整匯率以應對經濟壓力。



若A股回升國際對沖基金將重臨

他又指出目前國際對沖基金對內地市場仍非常謹慎，以及在應對內地股市走勢時相當靈活。在去年9月及10月時，國際對沖基金對內地股市仍低配。當股市在去年10月升至高位時，即降低對內地股市持倉。他相信隨著內地釋放出政策支持信號，股市再度上升時，國際對沖基金將會回歸。

慕天輝亦提到，高盛看好受增加內地支出而受惠的4個板塊，包括受惠政府政策的股份，如涵蓋「以舊換新」的消費股；主要銷售予新興市場以及具國際競爭力的國際內地企業；能自給自足的內地科企；積極增加股東回報及現金股息派發的股份。

已就美加徵關稅作預測

他續稱，基於內地經濟政策支持及美國關稅的消息不確定性所影響，預料中國股市今年的通將會顛簸。該行亦根據不同情景美國關稅的稅率，將今年12月的MSCI中國指數股份的市盈率作預測，其中一個基本情景為美國向中國商品徵收20%關稅、中國財政作抵消，MSCI中國指數股份市盈率為11倍。