人行﹕今年落實適度寬鬆貨幣政策　增外匯市場韌性　防範匯率超調

多輪支持性的貨幣政策成效如何？還將從哪些方面發力？2025年外部風險對我國國際收支有何影響？人行為何停止購買國債？今年是否會增加國債的買賣規模？



在國務院新聞辦公室1月14日舉行的「中國經濟高質量發展成效」系列新聞發布會上，中國人民銀行和國家外匯管理局有關負責人回應了相關問題。

2024年金融助力經濟回升向好

中國人民銀行副行長宣昌能在發布會上表示，2024年人民銀行堅持支持性貨幣政策立場，先後四次實施了比較重大的貨幣政策調整，助力經濟保持回升向好態勢，支持經濟高質量發展。

主要體現在四個方面：

總量上，保持貨幣信貸平穩增長。

綜合運用多種貨幣政策工具，保持流動性合理充裕，促進社會融資規模和貨幣信貸合理增長，引導貸款利率持續下行。

結構上，加大對重點領域支持力度。

設立5,000億元（人民幣‧下同）科技創新和技術改造再貸款，有效引導金融機構加大對科技型中小企業首貸戶，以及對重點領域技術改造和設備更新項目的金融支持力度。

傳導上，疏通政策利率傳導渠道。

明示了主要政策利率，逐步理順由短及長的利率傳導關係。強化利率政策執行，治理資金空轉，大力整改手工補息，優化對公存款、同業活期存款利率自律管理。

匯率上，在複雜形勢下保持了人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

堅持市場在匯率形成中起決定作用，發揮好匯率對宏觀經濟、國際收支的調節功能，綜合施策，穩定預期，採取公開宣示央行立場、用好宏觀審慎管理工具等一系列有力措施，防範匯率超調風險。

2025年將落實好適度寬鬆的貨幣政策

宣昌能表示，按照中央「實施更加積極有為的宏觀政策」要求，人民銀行今年將落實好適度寬鬆的貨幣政策。

近年來，穩健的貨幣政策更加突出強調有力、有效、精準、靈活等要求，對調控區間的把握偏向寬鬆一些，也會根據年中經濟運行情況持續不斷加大逆周期調節力度，2019年底以來還持續降準降息，累積效應使得社會融資環境處於較為寬鬆的狀態。

下階段，宏觀經濟政策還將進一步強化逆周期調節，將根據國內外經濟金融形勢和金融市場運行情況，擇機調整優化政策力度和節奏，支持實現全年經濟社會發展目標。

綜合運用利率、存款準備金率等多種貨幣政策工具，保持流動性充裕，保證寬鬆的社會融資環境。

強化利率政策執行，在保持金融業健康經營基礎上，進一步降低社會綜合融資成本。科學運用好結構性貨幣政策工具，發揮好貨幣政策工具的總量和結構雙重功能。

RMB (Gettyimages)

增強外匯市場韌性

宣昌能指出，2024年國際形勢複雜多變，多因素推動美元指數動盪走強，中國外匯市場表現出非常好的韌性，人民幣匯率總體上呈現雙向波動態勢，在複雜形勢下保持了基本穩定，在主要貨幣中表現是比較好的，為中國自主實施貨幣政策創造了有利條件，對穩經濟、穩外貿發揮了積極作用。

未來一段時間，外部環境複雜性、嚴峻性和不確定性可能進一步上升，但中國的經濟基礎堅實，經常賬戶保持順差，跨境資本流動自主平衡，外匯儲備充足，外匯市場有韌性，為保持人民幣匯率基本穩定提供了確定性和有力支撐。

下階段，將繼續綜合採取措施，增強外匯市場韌性，穩定市場預期，加強市場管理，堅決對市場順周期行為進行糾偏，堅決對擾亂市場秩序行為進行處置，堅決防範匯率超調風險，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

央行暫停國債買入是為避免市場波動

人民銀行貨幣政策司司長鄒瀾在發布會上表示，經濟預期的好轉最終一定會反映到國債收益率水平中，國債代表國家信譽，沒有信用風險，所以國債被認為是一種安全資產。

但由於長期國債票面利率是固定的，市場預期的利率變動，會造成二級市場交易價格的波動，有時這個波動會比較大，所以投資國債並非沒有風險。

考慮到中國債券市場發展的時間還比較短，沒有經歷過大的波折，不是所有的投資者、管理者，尤其是社會公眾都熟悉政府債券高投資回報背後隱藏的市場價格風險。因此人民銀行加強了宏觀審慎管理，多次提示風險，強化市場監管，並且在一級市場發行較少的時間段，暫停在二級市場買入操作，轉而使用其他工具來投放流動性，這樣能夠避免影響投資者的配置需要、加劇供需矛盾和市場波動，目的就是希望市場能夠行穩致遠。

不斷提升兩項支持資本市場工具的使用便利性

鄒瀾又表示資本市場既是信心的「風向標」，也是金融資源配置的重要渠道，與經濟發展密切相關。

央行推出的支持資本市場兩項工具遵循市場化、法治化原則，上市公司和行業機構可以根據市場情況，自主決策購買股票的時機和規模，有利於充分發揮市場選擇功能。

在股票市值被明顯低估時，上市公司、主要股東和證券機構從自身利益出發，將有足夠意願運用兩項工具提供的低成本增量資金去回購或增持股票。

人民銀行將根據前期實踐經驗，進一步完善工具設計和制度安排，不斷提升工具使用的便利性，相關企業和機構可以根據需要隨時獲得足夠的資金來增加投資。