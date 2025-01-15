外資汽車品牌風光不再　寶馬去年在華銷量挫　保時捷銷量瀉28%

隨着中國本土汽車品牌的崛起，外資汽車品牌在華銷量遇冷。奧迪、寶馬、保時捷、豐田、本田，在華銷量集體下跌。其中本田2024年在中國市場的銷量下降幅度達到了30.9%，保時捷在中國市場銷量按年大跌28%，已連續三年下滑。



外資豪華車集體低迷

1月13日，奧迪、寶馬、保時捷等多家外資車企披露了2024年的銷量情況。

保時捷上海門店。（視覺中國）

數據顯示，2024年，保時捷全球交付310,718輛，按年下滑3%。

具體來看， 保時捷在歐洲（不包括德國）交付了7.59萬輛汽車，按年增加8%；在德國本土市場，交付3.59萬輛，按年增長11%；北美以8.65萬輛的交付量再次成為最大的銷售區域，與去年相比增長了1%。不過，在中國市場，保時捷2024年交付量為5.69萬輛，按年暴跌28%。

從2022年開始，保時捷中國的銷量就出現下滑。2021年至2024年銷量分別為9.57萬輛、9.32萬輛、7.93萬輛和5.69萬輛。

針對中國市場的大幅下跌，保時捷方面稱，受整體經濟環境影響，公司銷量下滑，保時捷正在堅持以價值為主導的銷售方式，力求實現在中國的需求和銷量的平衡。

至於BBA，2024年全球及中國市場銷量也都是下滑的。

奧迪

2024年全球銷量為167萬輛，按年下降11.8%；在中國市場的銷量按年下降10.9%至64.94萬輛。

寶馬

2024年全球銷量245.08萬輛，按年下降4%；在中國市場的銷量為71.45萬輛，按年下滑13%。

寶馬集團方面表示：「儘管2024年上半年交付量與按年持平，但下半年銷量受到IBS制動系統及中國市場低迷的影響，因此重新調整了全年銷量預期。」

平治

2024年全球銷量比2023年減少3%至198萬輛；在中國市場的銷量為71.4萬輛，按年下滑7%，為全球降幅最大的單一市場。

此外，日本三大車企豐田、本田和日產的銷量也集體下滑，其中本田的銷量下降幅度達到了30.9%。

對於這些外資汽車品牌品牌銷量下滑，分析認為主要原因是經濟環境影響、市場競爭加劇、技術轉型滯後和召回事件影響。與此同時，中國本土汽車品牌在新能源領域的迅速崛起，市場份額進一步擴大。

2024年3月28日，在英國倫敦展覽中心（ExCel）舉行的Everything Electric London 2024電動車展上，消費者參觀一輛比亞迪 Atto 3 純電動汽車。（Getty Images）

國產品牌逆勢上漲

與之對比，國產新能源車企今年的銷量卻是陸續大增乃創新高，整體呈現出此消彼長的強烈反差。

比亞迪無疑是最大的贏家，全年累計銷量達到427.21萬輛，按年增長41.26%，超額完成了年初設定的362.4萬輛的銷量目標。

奇瑞集團年銷量歷史性地達到260.39萬輛；吉利汽車全年銷量超217萬輛，超額完成全年200萬輛的銷量目標。

「新勢力」方面，理想汽車年銷量超50萬輛，成為首家實現這一目標的「新勢力」車企。零跑汽車全年累計交付近30萬輛，小米汽車則超額完成全年13萬輛目標。

此外，中汽協1月13日發布的數據顯示，2024年，我國汽車產銷累計完成3,128.2萬輛和3,143.6萬輛，按年分別增長3.7%和4.5%，產銷量再創新高，繼續保持在3,000萬輛以上規模。

2024年4月25日，北京車展，小米首席執行官雷軍在新聞發布會上發表講話。（澎湃新聞）

2024年，新能源汽車產銷分別完成1,288.8萬輛和1,286.6萬輛，按年分別增長34.4%和35.5%，新能源新車銷量達到汽車新車總銷量的40.9%，較2023年提高9.3個百分點，繼續成為中國汽車工業的重要增長點。同時，

2024年新能源汽車出口128.4萬輛，較上年增長6.7%，繼續領跑全球。

國聯證券表示，2024年，汽車行業銷量在以舊換新政策驅動下穩中向上，新能源滲透率加速提升，2025年政策有望延續，總量穩中向上。產業鏈共振，智能化進入加速拐點。

中信建投稱，1月8日，發改委和財政部聯合發布了《關於2025年加力擴圍實施大規模設備更新和消費品以舊換新政策的通知》，相較2024年，乘用車補貼範圍擴大，以及實現了置換標準的統一。當前宏觀經濟預期轉暖，汽車是宏觀加力和消費關鍵抓手，有望迎來新一輪行情。