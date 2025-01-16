香港要改革｜中聯辦祁斌籲撰白皮書改進資本市場　6月辦產業峰會

「香港要改革」最近一段時間儼然成治港者的共識，財金背景豐富的中聯辦副主任祁斌亦就本港經濟發展提出了一些看法及建議。他出席香港資本市場論壇時指出，可研究推動《香港資本市場白皮書》，參考全球最高標準提出改進意見，並列出改革路線圖及時間表，提升國際投資者信心。與此同時，祁斌亦指出若香港只有金融而無實業，不利保障社會民生，認為可以推動香港在今年6月舉辦香港全球產業合作峰會，吸引國際及內地企業領袖參加。



稱搞好香港經濟關鍵在金融

祁斌指出，搞好香港經濟的關鍵在金融，而搞好香港金融的關鍵在資本市場。雖然香港金融市場呈現積極現象，但是持續向好基礎仍較脆弱。市場發展基礎尚未穩固，投資者信心還須進一步提升。

中聯辦副主任祁斌於周三表示，可研究推動《香港資本市場白皮書》，列出市場改革路線圖及時間表。（資料圖片/ 蘇煒然攝）

他進一指出與國際最佳實踐相比，香港在市場監管﹑交易成本﹑公司治理等方面仍有不足，認為可研究推動發布《香港資本市場白皮書》，「對標」全球最高標準提出改進意見，及列出改革的路線圖及時間表。

除推動政府﹑業界﹑學界等各方參與，加求客觀公正，亦要面向全球主流機構投資者及世界知名金融機構徵求意見，以示改革誠意及決心，提升國際投資者信心。祁斌指，以對標紐約﹑倫敦等全球金融中心，推動香港資本市場成為世界一流市場。

祁斌建議多到內地及國際宣傳本港資本市場優勢。﹙資料圖片﹚

建議多到內地及國際宣傳資本市場優勢

另外，他亦表示香港須主動前往內地及國際宣傳資本市場優勢，推動更多內地及國際的優質企業來港上市，優化內地和香港金融監管協調監制。祁斌亦引述人民銀行行長潘功勝於日前指出，要提倡內地外匯儲備中在香港資產配置比例，下一步要推進引導社保﹑養老金等中長線資金投資海外及香港資本市場。

他又指出若香港只有金融而無實業，很容易成為空中樓閣，亦不利保障社會民生。隨著內地經濟競爭力不斷提升，更多中資企業走到世界舞台，同時更多國際投資者希望參與內地市場。正如世界任何不同區域間的跨境產業合作一樣，訊息不對稱是中外產業整合的最大壁壘，香港可以發揮其優勢，成為境內外產業撮合的全球產業服務高地。

祁斌指出可推動香港在今年6月舉辦香港全球產業合作峰會。﹙資料圖片﹚

稱香港6月可舉辦全球產業合作峰會

資本市場以外，祁斌指出可推動香港在今年6月舉辦香港全球產業合作峰會，吸引國際及內地企業領袖參加，包括生物科技﹑人工智能等創科行業，以及旅遊消費﹑航運貿易等傳統行業。峰會次日可安排出席的企業及投資者參觀調研北部都會區，引導國際企業及科技企業在都會區建廠。

祁斌在清華大學物理系畢業，亦獲芝加哥大學商業工商管理碩士，1996年起於高盛任職，2000年回國後，先後於中證監、北京證券期貨研究院任職、2016年轉職中投公司任副總經理，至去年10月到中聯辦任職。