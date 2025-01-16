日圓曾收復5算　彭博引知情人士﹕日央行下周大機會加息

美國去年12月消費物價指數（CPI）按年升2.9%，符合市場預期；核心CPI升幅為3.3%，較預期的3.3%低，觸發市場人士對聯儲局會在較短時間內再次減息，美匯指數今日更失守109。另邊廂日本央行有機會在本月議息會議加息。日美兩地央行息口走勢背馳程度或加深，刺激美元兌日圓跌穿156，最新報155.93，跌0.35%。



每百日圓兌港元則上揚，更一度收復5算，截至中午12時50分，報4.99435，升0.36%。

日元・日圓・日圓貶值・兌換日圓・唱yen・日本經濟・日本出口：圖為2022年9月22日路透社發布的設計圖片，相中可見日圓紙幣。（REUTERS/Florence Lo/Illustration/File Photo）

外電指日央行將審視美經濟政策

日本央行將於下周五（24日）公布議息結果。《彭博》引述知情人士報道，央行官員認為日本經濟和通脹、工資增長支持進一步加息，除非特朗普就任導致市場混亂，否則很大機會在1月24日議息會議上加息。

知情人士表示，日本央行將在最後一刻審視經濟數據、市場和美國經濟政策的影響後，再作出最終政策決定。

2024年7月，日本央行行長植田和男在發布新鈔的活動中發表講話。（Reuters）

日本央行行長植田和男，以及副手之一冰見野良三日前表示，將在1月份的會議上決定是否有必要加息。知情人士指，官員認為日本經濟和通脹繼續與他們的預測基本一致，增強了他們對經濟前景將實現，以支持其穩定的2%通脹目標的信心。