瑞銀調高國泰目標價至12.1元　料機票價格回落速度放慢

瑞銀發表最新報告，指出受到出行需求穩定上升﹑航空業面臨新飛機交付放慢導致供應受限，以及油價或維持低位等因素影響，預料未來數年國泰（0293）的營運利潤率可以維持在高於以往水平，在2024年至2026年有關比率達10%以上，促使公司擁有強勁自由現金流回饋股東。



瑞銀預料在2025年及2026年，國泰的股息率將達到5厘至8厘。

2024年11月28日，香港國際機場三跑道系統正式啟用，首架使用重新編配中跑道的航班為國泰航空的CX8333飛機。（廖雁雄攝）

調高國泰去年盈利預測至76億元

國泰早前預告在2024年下半年盈利水平，可優於上半年。瑞銀將國泰於2024年盈利預測輕微調高至76億元，以反映燃料價格在去年下半年跌18%，貨運收入受惠於電商強勁而優於市場預期，抵銷客運運力復蘇較預期慢的影響。就算在去年下半年反映機票價格水平的乘客收益率回落，仍預期期內表現較2019年同期高出30%。

該行又預期在2025年國泰的乘客收益率按年跌7%，跌幅較去年的12%放慢，但較2019年高出24%。

國泰航空。（資料圖片/黃浩謙攝）

予國泰「買入」評級

瑞銀將國泰今年盈利預測降低6%，以反映客運運力復蘇步伐較慢，因預料在乘客收益率高企維持一段較長時間下，將2026年盈利預測調高36%。該行進一步指出予國泰較高的盈利預測，是因為機票定價環境較理想，同時飛機供應受限，促使公司將飛機調至更具盈利能力的航線。

該行將國泰目標價由10.8元調高至12.1元，維持「買入」評級，為亞太區航空股的首選。同時指出國泰的目標價，為2025年市帳率的1.2倍，與給予新加坡航空的估值一致。