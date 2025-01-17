彭博﹕中電主席米高嘉道理擬牽頭籌3.9億元　提升香港形象

《彭博》引述知情人士稱，中電（0002）主席米高·嘉道理已接洽投資者，以募資至少5,000萬美元（3.89億港元）用於提升香港形象。



因討論未公開對話而不願具名的知情人士稱，近幾個月來，這位中電的主席向幾位知名商界領袖推介一項旨在提振香港旅遊業的項目。一位知情人士稱，米高‧嘉道理曾表示將投入500萬美元。

新地主席郭炳聯。（資料圖片）

報道指已邀請李家傑及郭炳聯等人參與

其中一位知情人士稱，米高‧嘉道理已邀請恒基地產（0012）聯席主席李家傑和新鴻基地產（0016）的郭炳聯等大亨出資。另一位知情人士稱，阿里巴巴（9988）董事長蔡崇信也獲邀加入。

「我已經跟嘉道理家族會面，聽取了這個計畫。現在處於早期階段，我們正在考慮」蔡崇信家族辦公室藍池資本的執行長Oliver Weisberg表示，「香港是做生意的好地方。」

阿里巴巴（9988）董事長蔡崇信。（資料圖片）

蔡崇信家辦發言人﹕正在考慮

報道指出，嘉道理家族通過中電發言人拒絕置評。新鴻基表示其支持任何有利於香港的措施，並稱公司仍在評估這一建議，尚未作出決定。恒地未立即回覆置評請求。

目前還不清楚已募集資金規模，也不清楚資金將如何管理和運用。兩位知情人士稱，該項目可能包括購買廣告以提高香港的吸引力。另一位知情人士稱相關工作可能從春季開始。

香港特別行政區行政長官辦公室在電郵回覆中表示，政府致力於領導和團結社會各界和市場為國家和香港的未來發展作出貢獻。其未就與嘉道理或其他商界領袖的具體互動置評。

根據彭博億萬富豪指數，嘉道理家族以102億美元的淨資產在香港富豪榜上排名第九。