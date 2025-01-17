日央行下周五公布議息結果　彭博﹕近75%受訪觀察人士料再加息

日本央行將於下周五（24日）公布議息結果。據《彭博》最新調查顯示，近四分之三的觀察人士預測，屆時日本央行將會加息。反映在央行行長植田和男表示理事會屆時將討論加息後，緊縮預期大幅升温。



日本央行1月24日將結束為期兩天的政策會議並公布利率決策。彭博對53位經濟學家的調查結果顯示，約74%的受訪者預計屆時日本央行將加息，遠高於前一次調查顯示的52%。約23%的受訪者預計央行將在3月份行動。

2024年12月22日，美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在亞利桑那州鳳凰城出席活動時發表講話。（Reuters）

植田和男和副行長冰見野良三本周均表示，將在1月份的會議上決定是否有必要加息。不少經濟學家認為除非美國候任總統特朗普1月20日就職後的政策行動，擾亂全球金融市場，否則日本央行可能行動。

圖為2024年3月，國旗在日本央行外飄揚。（Reuters）

日央行行動將決取特朗普上台後舉措

知情人士本周早些時候告訴《彭博》稱，日本央行官員認為，只要特朗普重返白宮後不會造成太多負面意外，下周加息的可能性很大。近一半接受調查的經濟學家認為，在日本央行決策會議之前，特朗普不太可能或非常不可能採取削弱全球經濟前景或破壞金融市場穩定的政策行動。大約四分之一的受訪者認為這可能或非常可能發生。其餘受訪者表示很難說。