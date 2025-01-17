內地公布去年12月三頭馬車數據　消費零售按年3.7%　失業率5.1%

內地公布去年12月社會消費零售等被稱為「三頭馬車」經濟數據。國統局指出去年12月社會消費品零售總額按年升3.7%。當局又指出，去年12月全國城鎮調查失業率爲5.1%。



全年社會消費零售總額按年升3.5%

國統局表示，去年12月份社會消費品零售總額為45,172億元（人民幣‧下同），按年增長3.7%。其中，除汽車以外的消費品零售額39,509億元，增長4.2%。2024年全年社會消費品零售總額487,895億元，比上年增長3.5%。其中，除汽車以外的消費品零售額437,581億元，增長3.8%。

中國經濟・中國工廠・中國廠房・中國經濟增長・中國製造・中國製造業：2024年5月16日，中國安徽省合肥市協鑫集成科技股份有限公司一家工廠內，一名員工在太陽能電池板生產線上工作。（China Daily via REUTERS）

12月工業增加值升6.2%

至於12月份規模以上工業增加值方面，國統局指出按年實際增長6.2%（增加值增速均爲扣除價格因素的實際增長率）。與去年11月比較，去年12月規模以上工業增加值按月增長0.64%。2024年，規模以上工業增加值比上年增長5.8%。

去年全國規模以上工業增加值比上年增長5.8%。分三大門類看，採礦業增加值增長3.1%，製造業增長6.1%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長5.3%。裝備製造業增加值增長7.7%，高技術製造業增加值增長8.9%，增速分別快於規模以上工業1.9、3.1個百分點。分產品看，新能源汽車、集成電路、工業機器人產品產量分別增長38.7%、22.2%、14.2%。

全年固定資產投資增3.2%

國統局又指出去年全國固定資產投資（不含農戶）514,374億元，比上年增長3.2%，其中，民間固定資產投資257,574億元，下降0.1%。單計12月份，固定資產投資（不含農戶）按月增長0.33%。

2024年全國房地產開發投資100,280億元，比上年下降10.6%（按可比口徑計算）。其中，住宅投資76,040億元，下降10.5%。2024年，新建商品房銷售面積9.7385億平方米，比上年下降12.9%，其中住宅銷售面積下降14.1%。新建商品房銷售額96,750億元，下降17.1%，其中住宅銷售額下降17.6%。

當局又指出，全年房地產開發企業到位資金107,661億元，比上年下降17%。其中，國內貸款15,217億元，下降6.1%；利用外資32億元，下降26.7%；自籌資金37,746億元，下降11.6%；定金及預收款33,571億元，下降23%；個人按揭貸款15,661億元，下降27.9%。

去年12月城鎮失業率5.1%

當局亦表示，2024年全年全國城鎮調查失業率平均值爲5.1%，比上年下降0.1個百分點。12月份，全國城鎮調查失業率爲5.1%。本地戶籍勞動力調查失業率爲5.3%；外來戶籍勞動力調查失業率爲4.6%，其中外來農業戶籍勞動力調查失業率爲4.5%。31個大城市城鎮調查失業率爲5%。全國企業就業人員周平均工作時間爲49小時。全年農民工總量2.9973億人，比上年增加220萬人，增長0.7%。其中，本地農民工1.2億人，增長0.1%；外出農民工1.78億人，增長1.2%。