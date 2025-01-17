公司註冊處﹕本地公司數目達146萬間　許正宇﹕反映營商環境優越

公司註冊處今日公布最新統計數字，本地公司及非香港公司的註冊數目再創歷史新高。截至2024年底，香港共有146萬間本地公司，按年增加29,736間，數字創歷史新高。同時註冊非香港公司增加2%至15,100多間，充分體現香港作為國際營商樞紐的吸引力。



近1100間非香港公司在港設據點

去年新成立的本地公司總數為145,053間；另共有1,079間非香港公司在香港新設立營業地點並根據《公司條例》註冊。截至去年底，註冊非香港公司的總數達15,126間，按年增加2%，亦為歷史新高。

開放式基金型公司（OFC）及有限合夥基金（LPF）的增長勢頭同樣強勁。截至2024年底，香港有約1,000間LPF及超過470間OFC，分別較去年同期增加35%及93%。這些數字突顯了香港基金業的蓬勃發展，進一步鞏固香港作為國際資產與財富管理中心的地位。

去年內政府推進兩項優化《公司條例》的法例修訂措施。第一項措施旨在讓香港成立的上市公司可以庫存方式持有和處置購回的股份，以及推動本地上市及非上市公司以無紙化方式作出公司通訊。今年1月8日，立法會通過相關的《2024年公司（修訂）條例草案》。為了讓公司有充裕時間作出準備，新安排將於修訂條例刊憲3個月後生效。第二項措施旨在引入公司遷冊機制，讓非香港成立的公司可遷冊來港，除可保留其法律上的法人團體身分及確保業務持續性外，亦可同時減省複雜昂貴的司法程序。相關的《2024年公司（修訂）（第2號）條例草案》已於今年1月8日在立法會首讀。

財經事務及庫務局局長許正宇表示：「最新數字清楚顯示，香港的優越營商環境為本地及海外企業提供了理想的發展平台，無論是本地公司還是非香港公司數目均持續增長。財庫局將推動落實公司遷冊機制，吸引海外企業遷冊香港，從而帶動專業服務需求、投資及就業機會，並為本地市場注入發展新動能，讓香港成為企業發展的聚寶盆。」

批出近800個信託及公司服務提供者牌照

公司註冊處指出，在去年根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》向信託或公司服務提供者批出的新牌照共有798個。截去年年底，有關牌照持牌人總數為6,817個。

至於放債人牌照方面，去年牌照法庭共發出138個新牌照。截至去年年底，持牌放債人總數為2,110個。