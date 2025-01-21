年宵2025丨維園、花墟必到超靚「豚積財富願成社」 即拎現金券

2025年農曆年宵市場將於1月23日至29日舉行，今年銅鑼灣維多利亞公園及深水埗花墟公園這兩大年宵市場除了一貫的濕貨、乾貨及快餐，今年更有一個必到攤位，令大家有驚喜！由CreFIT維信所設的「豚積財富願成社」，融合日本神社風格，適合一家大細、親朋好友瘋狂打卡，更設有許願池及輪盤小遊戲。此外，現場有超多可愛度爆燈的水豚吉祥物Capi的精品，只要大家在現場或提早在網上登記，即可獲得現金券，以超值優惠價錢帶Capi回家！以下為你詳細介紹「豚積財富願成社」，大家記得bookmark去行大運啦！



CreFIT維信以守護客戶信貸健康為理念，所以在新一年都希望大家在行花市的同時，更可以開運招財，沾沾好意頭，大家去到「豚積財富願成社」，除了可以在運轉輪盤看看自己新一年的財運如何外，更可以在許願池上向CreFIT CAPI達摩許下新一年的願望！正所謂「行善積德好運來」，大家只要在攤位中購買任何產品，就可以獲得一個CreFIT金幣。把金幣投入許願池，並許下一個慈善願望，CreFIT維信將有機會在日後為大家實現慈善願望。記得留意「CreFIT維信 Facebook 專頁」以獲取最新資訊！

《銅鑼灣維多利亞公園 - CreFIT維信「豚積財富願成社」》

位置：乾貨區，攤位號碼：29 – 30

《深水埗花墟公園 - CreFIT維信「豚積財富願成社」》

位置：乾貨區，攤位號碼：32 – 33

開放時間：

1月23至24日 （下午5時至11時）

1月25至26日 （下午2時至11時59分）

1月27日（ 下午5時至11時）

1月28日 （下午12:00 至 1月29日凌晨2時）

說起慈善活動，早前CreFIT維信向香港導盲犬協會捐款，以支持他們「支援關愛、尊重共融」的服務及理念。大家到訪「豚積財富願成社」時，除了可以看到可愛的Capi外，亦可以看到萌寵導盲犬的代表 - 拉布拉多的公仔，CreFIT維信希望透過今次活動，讓更多人提升對導盲犬的認識，家長與小朋友行年宵的同時，更可趁機讓小朋友學習更多，寓教於樂，共迎新春！

Capi可愛精品多籮籮！登記會員即送你最多$100現金券 即場使用

作為CreFIT維信的吉祥物水豚Capi，擁有一副天真可愛的面容，笑笑的眼睛，看到他就覺得新一年必定福氣滿滿，好運連連，就像迎接財神一樣喜氣洋洋！所以CreFIT維信就以Capi設計出不同精品讓大家由年宵把他帶回家中，其中就有不同甜甜圈造型的公仔及小小斜孭袋，另外又有各式有趣祝福語的「Capi金運御守」以及「金蛇豚拜利是封」，另外Capi與可愛拉布拉多卡通一起出現的產品還有小朋友最愛的「大Cute氣球」及實用的環保袋，而一眾擁有毛孩主子的奴才們就可以選擇「毛孩巾巾盒」，一共有四款日式的方巾，可以讓毛孩新年扮靚靚去拜年！

精美產品立即睇：

如此多吸引的產品，大家只要在攤位填上簡單資料，登記成為CreFIT維信的會員就即可以擁有「有球必應小福袋」及「LUCKxury豚圓福袋」HK$50現金券各一張, 總值HK$100！大家可以用於買Capi精品，扣減現金券後，10蚊起就可以買到獨一無二嘅Capi精品！大家亦可以先在https://crefit.com/pub/festivalActivity/landing?channel=2025NEWYEAR登記，率先獲取現金券，再到攤位消費！

*受條款及細則約束：https://bit.ly/4fUQeZZ

而且成為CreFIT維信會員後，最大的「著數」，相信是令各位「信貸健康」，因為CreFIT維信會為你提供免費的賬單管理服務，例如自動化的信用卡消費總結和分析、信用卡賬單通知和還款提醒，以及異常費用或信用卡年費的提示等，令你減少遺漏及逾期繳費，全面提升你的信貸健康！想新一年想財運滾滾、理財更輕鬆，今個年宵就記得到訪CreFIT維信「豚積財富願成社」！

（資料及相片由客戶提供）