保監局﹕內地客新造保單保費數據改每半年公布　去年首3季減0.4%

保監局今天公布2024年首三季臨時業務統計數字，期內毛保費總額達到4,808億元。 源自內地訪客的新造保單保費為466億元，與2023年同期比較輕微下調0.4%，佔個人業務總新造保單保費 27.6%。這些保單大部分以非整付方式支付。終身壽險、危疾及醫療保險分別佔這些保單數目的59%、28%和5%。



MCV數據今年首季起改為半年公佈一次

保監局執行董事（長期業務）呂愈國表示，考慮到內地訪客季節性到訪的模式，會為按季數據帶來波動，有關業務統計數字將從 2025年首季開始由每季度改為每半年公布一次。

去年首三季長期業務（不包括退休計劃業務）的新造保單保費為1,696億元（上升 15.7%），主要包括非相連個人業務的1,620億元（上升18%），當中可再細分為分紅業務的1,414 億元和其他業務的207億元，以及來自相連個人業務的72億元（下跌19.7%）。保險公司共發出約5.8萬份合資格延期年金保單，引入保費37億元或佔個人業務總額 2.2%。

風險為本資本制度包含離岸業務

期內一般保險業務的毛保費及淨保費分別為750億元和 517億元，已償付申索毛額為384億元。整體經營利潤為67億元，而承保利潤為22億元。

保監局一般業務部副總監趙偉洋表示，風險為本資本制度已於去年7月1日推出，在保監局業務統計數據方面，主要分別為在新制度下，一般業務會包含保險公司的離岸業務。

不應直接比較數據

今年首三季一般保險業務的毛保費為750億元，該數據較2023年同期的540億元有所上升，主要由於計算上前者有計算入離岸業務所致。

同時，新制度下保險公司必須根據財政年度而非曆年匯報其承保表現。故此，公眾不應將最新數字與過往年度發佈的數字，做出直接比較。